Mediador de EEUU, en Beirut para buscar fórmula que garantice implementación de resolución

Beirut, 21 oct (EFE).- El mediador estadounidense Amos Hochstein busca este lunes en Beirut una salida al conflicto basada en la misma resolución que puso fin a la última guerra de 2006, pero con una fórmula que garantice su implementación más allá de un simple compromiso por parte del Líbano e Israel.

«Nuestro objetivo es un acuerdo extenso que implemente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y que garantice que este conflicto es el último por muchas generaciones», indicó en rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

«La 1701 fue exitosa para terminar con la guerra de 2006, pero debemos ser honestos en que nadie hizo nada para implementarla. La falta de implementación en esos años contribuyó al conflicto en el que nos encontramos hoy, eso debe terminar porque ambas partes simplemente comprometiéndose con la 1701 no es suficiente», zanjó.

Hochstein insistió en que esta vez es necesario que ambas partes «sepan» que el texto será suscrito «de verdad» y tengan «confianza» en su implementación.

Por ello, sus conversaciones con las autoridades libanesas no buscan acordar cambios en las estipulaciones de la resolución, sino explorar qué «cosas se necesitan hacer a mayores para asegurarse de que sea implementada de forma justa, precisa y transparente».

Esta es la primera visita del representante de Estados Unidos a Beirut desde que hace casi un mes Israel iniciara una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano, aunque sí había realizado varios viajes a raíz de los choques comenzados hace un año entre el Estado judío y el grupo chií libanés Hizbulá.

«Aunque nos pasamos once meses conteniendo el conflicto, no fuimos capaces de resolverlo. En cada una de mis visitas, advertí de que la situación era urgente y de que el statu quo no era sostenible», recordó durante su breve intervención.

«Era posible una resolución, pero fue rechazada y la situación ha escalado fuera de control como temíamos que podía (ocurrir)», lamentó Hochstein.

El estadounidense, que ya medió en el histórico acuerdo por el que el Líbano e Israel demarcaron sus fronteras marítimas hace dos años, llega a Beirut en medio de una escalada sin precedentes desde el inicio de los enfrentamientos entre las partes.

Desde el inicio de los choques, más de 2.400 personas han muerto en el Líbano, la mayoría en el último mes de bombardeos israelíes, y alrededor de 1,2 millones han tenido que abandonar sus hogares en menos de cuatro semanas de violencia. EFE

