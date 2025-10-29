Medio oficial chino sugiere avances en supuesto caza de sexta generación

2 minutos

Pekín, 29 oct (EFE).- El diario oficialista chino Global Times publicó este miércoles un informe sobre un presunto avión de combate de sexta generación desarrollado por China, al que analistas locales atribuyen “progresos constantes” tras la aparición de nuevas imágenes del aparato en Internet.

Según el medio, las fotografías corresponderían al segundo prototipo del caza conocido informalmente como ‘hoja de ginkgo’, apodo que alude a la forma del avión, similar a la de la característica hoja de ese árbol.

El modelo mantendría la configuración básica del aparato captado el año pasado, incluidos tres motores y amplias superficies de control traseras, pero con modificaciones visibles en las tomas de aire y el tren de aterrizaje.

El experto Wang Ya’nan, redactor jefe de la revista Aerospace Knowledge, señaló que en los programas aeronáuticos de nueva generación es habitual que se produzcan “rápidas iteraciones y mejoras” antes de alcanzar un diseño definitivo, y añadió que el supuesto nuevo prototipo, si fuera auténtico, reflejaría “un buen progreso” en su desarrollo.

China no ha confirmado oficialmente la existencia del proyecto, aunque en 2022 la estatal Corporación de Industria de Aviación de China (AVIC) exhibió en la feria aérea de Zhuhai un modelo conceptual de caza sin cola de aspecto similar al que aparece en las imágenes.

Medios especializados extranjeros como The Aviationist o Air Data News han sugerido que el aparato podría corresponder al denominado J-36, un proyecto no reconocido oficialmente, y consideran que la evolución del diseño apunta a una fase avanzada en su desarrollo.

Las especulaciones sobre el posible caza de sexta generación chino comenzaron a finales de 2024, cuando se difundieron en redes sociales imágenes de un avión de características inéditas durante un vuelo de prueba.

En enero de este año, un video musical publicado por el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (Ejército chino) mostró una hoja de ginkgo y un pájaro, una secuencia que muchos internautas interpretaron como una alusión al supuesto nuevo caza. EFE

gbm/rrt