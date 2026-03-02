Medios iraníes afirman que ha habido un ataque contra la oficina de Netanyahu en Israel

Teherán, 2 mar (EFE).- Medios iraníes, que citan a la Guardia Revolucionaria, informaron este lunes de que la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, resultó atacada durante la última oleada de misiles de las Fuerzas Armadas de Irán contra el Estado judío.

«La oficina de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que la oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y el lugar de despliegue del comandante de la Fuerza Aérea del ejército de ese régimen fueron atacados y duramente golpeados por las Fuerzas Armadas de la República Islámica en ataques selectivos y sorpresivos con misiles Jeibar», señaló Irna y otras agencias iraníes.

«Según este comunicado, los exitosos ataques con misiles de Irán contra los territorios ocupados en la décima oleada se centraron en el complejo gubernamental del régimen sionista», agregó, aunque señaló que «los resultados de estos ataques, así como información complementaria, se anunciarán posteriormente».

Irán lanzó el lunes la décima oleada de misiles contra Israel desde que el sábado las fuerzas israelíes y estadounidenses comenzaron ataques aéreos contra Irán.

Las defensas israelíes han repelido la mayor parte de los proyectiles iraníes, aunque ayer, nueve personas, entre ellas un joven de 16 años, murieron tras el impacto de un misil contra una sinagoga que guarnecía un refugio comunal y casa aledañas en Beit Shemesh, a unos 30 kilómetros de Jerusalén.

Con sus muertes, son 10 las víctimas mortales conocidas en Israel, mientras que en Irán se cifran en más de 550, según la Media Luna Roja, de ellas 180 en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país. EFE

