Mel B reflexiona en Davos sobre su experiencia como superviviente de violencia de género

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- La cantante británica y excomponente del grupo Spice Girls Melanie Brown (Mel B) expresó este miércoles durante el Foro Económico de Davos, en Suiza, su experiencia como superviviente de violencia de género.

«El abuso puede ocurrirle a todo el mundo. No entiende de razas, de género, de edad… si un abusador te quiere encontrar y abusar de ti, lo hará y se aferrará a ti con todas sus fuerzas», aseveró la artista, apodada como ‘Scary Spice’.

Mel B confesó que durante diez años experimentó abuso «físico, mental y financiero» por parte de su expareja, Stephen Belafonte, y aunque trató escapar de la relación hasta en siete ocasiones, la vergüenza y la culpabilidad por sus tres hijos en común la frenaron.

«Para un abusador, su trabajo es encontrarte, escurrirse hacia adentro y acabar aislándote de tus amigos y de tu familia», expresó la cantante, que aseguró que llegó a cuestionarse a sí misma hasta convencerse de que nadie iba a creerla si lo contaba.

También dijo que, mientras duró esta violencia, el trabajo -tanto en las giras con las Spice Girls como en programas como ‘America´s Got Talent’ o ‘X Factor’- se convirtió en un «lugar seguro» porque era el único sitio donde su expareja no podía atraparla, pero que volver a casa era una «auténtica pesadilla».

En este sentido, sus compañeras de las Spice Girls quedaron «devastadas» al descubrir que Brown era víctima de maltrato, pues durante las giras trataba de ocultar a sus compañeras cómo se sentía: «Tenía pánico de que se enterasen, así que tenía mi camerino separado y apenas socializaba», recordó.

«Un día Geri (Halliwell) me encontró en la ducha llorando. Pero no tenía las palabras para ser capaz de pedir ayuda y expresar que estaba en una relación abusiva», añadió.

Asimismo, aseveró que al comienzo nadie quiso publicar su biografía ‘Brutally Honest’ en 2016, donde dedicaba gran parte de las páginas a hablar del abuso que sufrió, y llegó a pensar que iba a arruinar su carrera si el libro salía a la luz.

Brown relató que durante la pandemia tuvo que mudarse con su madre: «No tenía ni un penique. Soy una Spice Girl y defiendo el poder femenino. Trabajo, trabajo y trabajo. ¿Cómo esto me ha pasado a mí?», se preguntó.

La presentadora Tania Bryer apuntó que el exmarido de Brown siempre ha negado todas estas alegaciones de violencia de género: «Claro que lo va a hacer. Pero en realidad tiene antecedentes por violencia doméstica anteriores a mí, de las cuales no tenía conocimiento», comentó la Spice.

Por ello, criticó el tratamiento de la justicia para las víctimas de violencia de género y lo calificó como una «batalla perdida»: «Los jueces no están educados. Tengo que sentarme junto a mi abusador. ¿Cómo me voy a sentir? Voy a estar temblando, sudando, con ansiedad… no quiero volver a ver a esta persona mientras viva», concluyó. EFE

