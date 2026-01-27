Melissa Gilbert agradece las muestras de apoyo recibidas tras las acusaciones a su marido

Redacción Central, 27 ene (EFE).- Melissa Gilbert (‘La Casa de la Pradera’) ha agradecido las muestras de cariño y el apoyo recibidos después de que su marido, el actor Timothy Busfield, haya sido acusado de abuso sexual infantil, en un momento que define como «extremadamente difícil».

Melissa Gilbert compartió estas palabras a través del perfil en instagram de su empresa de estilo de vida, Modern Prairie.

«Les envío todo mi amor y gratitud en este momento tan extremadamente difícil. No solo por Tim, por mí y por nuestra familia, sino también por la tristeza colectiva que muchos de nosotros parecemos estar soportando en este momento», escribió la actriz.

«Gracias, de verdad, por el amor, la paciencia y el apoyo que siguen demostrándonos a Tim y a mí. Gracias por ayudarme a sentirme más segura y profundamente arraigada en esta extraordinaria comunidad de mujeres aquí en Modern Prairie -añade-. Volveré a la normalidad con calma y cuidado, avanzando paso a paso».

Busfield, el actor conocido por ‘Treinta y tantos’ y ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, está acusado de dos cargos de contacto sexual delictivo con una menor y un cargo de abuso infantil y está a la espera de juicio.

«Esta temporada me ha recordado, muy claramente, lo importante que es bajar el ritmo, priorizar lo que realmente importa y permitirnos momentos de descanso», continuó.

Según señala el medio Variety, cuando Busfield fue arrestado Gilbert emitió un comunicado en el que aseguraba que no haría declaraciones públicas. Según una declaración de su publicista, la actriz seguía el consejo de los abogados de su marido: «Melissa apoya a su esposo y se dirigirá al público en el momento oportuno», indicaba el comunicado. EFE

