Melissa interrumpe la educación de unos 477.000 menores en el Caribe, advierte Unicef

Ciudad de Panamá, 17 nov (EFE).- El huracán Melissa ha interrumpido la educación de casi 477.000 niños y niñas en Cuba, Haití y Jamaica debido tanto a los daños causados por su paso como al cierre temporal de los centros educativos, según ha advertido este lunes Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

«Más allá de ser lugares de aprendizaje, las escuelas brindan protección y estabilidad a los niños y niñas. Cuando la educación se interrumpe, el impacto en el aprendizaje, el bienestar y las oportunidades futuras de los niños puede ser profundo, perpetuando ciclos de desventaja”, ha dicho el director de Unicef para América Latina y el Caribe, Roberto Benes.

Melissa provocó el daño o cierre de muchas escuelas, por lo que los menores «se han visto obligados a faltar a clase o a estudiar en espacios temporales que quizá no estén equipados para un aprendizaje adecuado», según el comunicado de Unicef.

Así, a raíz de la evaluación más reciente de Unicef, un total de 900.000 niños, niñas y adolescentes «se encuentran en situación de necesidad humanitaria, incluyendo aquellos que sufren retrasos en la continuidad de su aprendizaje».

Unicef ha entregado en Cuba, Jamaica y Haití «kits» estudiantiles y material didáctico, entre otros, además de que colabora de la mano de las autoridades locales para priorizar el regreso a clases de los menores tras el huracán, garantizando la reapertura segura y rápida de las escuelas.

En Jamaica, Melissa dejó 45 fallecidos y 15 desaparecidos, tras el paso de ese devastador huracán que impactó en el país caribeño como categoría 5, mientras que en Haití dejó 43 muertes y en la República Dominicana una.

Con Melissa suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal había sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.EFE

