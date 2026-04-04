Meloni aborda en Arabia Saudí ayuda militar defensiva y urge a asegurar estrecho de Ormuz

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Roma, 4 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, analizaron este sábado la «asistencia militar defensiva» italiana al reino árabe y coincidieron en la urgencia de garantizar «lo antes posible» la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Meloni concluyó hoy su visita a Yeda (Arabia Saudí), primera etapa de una gira «sorpresa» por el golfo Pérsico que la llevará también a Catar y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de abordar la crisis regional y garantizar el suministro energético.

Con su presencia, la mandataria quiso expresar «la cercanía de Italia» con el reino saudí, según informó la presidencia del Gobierno italiano en un comunicado.

Durante la reunión, ambos líderes hablaron sobre la «asistencia militar defensiva proporcionada por Italia» y confrontaron posturas sobre las perspectivas del conflicto y los esfuerzos en curso para una solución diplomática.

Asimismo, debatieron sobre cómo promover un marco regional que permita salir del «actual ciclo de conflictividad».

«Los dos líderes han coincidido en la importancia de asegurar lo antes posible la libertad de navegación», reza el comunicado de la oficina de prensa del Gobierno italiano.

En este sentido, abordaron cómo asegurar los suministros energéticos y «reducir el impacto de la crisis sobre empresas y ciudadanos».

La mandataria y el príncipe heredero discutieron asimismo la asociación estratégica lanzada entre ambas naciones en enero de 2025 y coincidieron en la importancia de desarrollar una cooperación «de amplio alcance» en economía, inversiones, infraestructuras estratégicas, seguridad y defensa.

El viaje, no anunciado previamente, convierte a la dirigente italiana en la primera líder occidental en desplazarse a la región desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. EFE

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