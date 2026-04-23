Meloni celebra aval de un abogado general de la UE a sus centros de migrantes en Albania

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Roma, 23 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró este jueves la opinión de un abogado general de la Unión Europea (UE) que respalda el protocolo italiano para trasladar migrantes a centros en Albania con vistas a su eventual repatriación, siempre y cuando se respeten sus derechos.

«Una noticia importante, que confirma que el camino que hemos marcado es el correcto y lo mucho que le han costado a Italia estos dos años perdidos a causa de interpretaciones judiciales forzadas e infundadas», afirmó la mandataria ultraderechista en un mensaje en sus redes sociales.

«Nosotros seguimos adelante. Para luchar contra la inmigración ilegal se necesita seriedad, valentía y soluciones concretas», añadió.

El pronunciamiento del abogado general responde a una consulta de la Justicia italiana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de trasladar solicitantes de asilo a un tercer país y su compatibilidad con el derecho de la UE.

Según el abogado general, los Estados miembros pueden ubicar a solicitantes de asilo en un centro de internamiento fuera de su territorio, siempre que garanticen derechos esenciales como asistencia jurídica, apoyo lingüístico, contacto con familiares y acceso a las autoridades.

La opinión del Abogado General de la UE no es vinculante, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que debe emitir la sentencia definitiva en una fecha posterior- sigue el criterio de sus letrados en aproximadamente un 80 % de los casos.

El acuerdo entre Italia y Albania, firmado el 6 de noviembre de 2023, permite a Italia establecer y gestionar centros de repatriación e internamiento en territorio albanés bajo jurisdicción italiana, con el objetivo de gestionar los flujos migratorios.

Sin embargo, tribunales italianos se han negado en varias ocasiones a convalidar la detención de los migrantes trasladados a Albania, lo que ha dejado inutilizados los centros ya construidos.

Estas decisiones judiciales provocaron un fuerte choque con el Gobierno de Meloni, que ha criticado a los jueces y los ha acusado de invadir competencias del Ejecutivo, especialmente en relación con este plan. EFE

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