Meloni celebra la alta participación en su referéndum constitucional como «buena noticia»

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Roma, 23 mar (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha acudido este lunes a votar en Roma en el referéndum al que ha sometido su reforma de la Justicia y ha celebrado como «una buena noticia» la alta participación registrada.

«La afluencia es una buena noticia, en general para la democracia es una buena noticia», declaró al salir del colegio electoral del instituto ‘Rosalba Carriera’, en una urbanización de las afueras de Roma a la que se mudó poco después de llegar al poder en 2022.

La mandataria ultraderechista ha esperado para votar al último día en que podía hacerlo, pues el referéndum comenzó ayer domingo y concluirá a las 15.00 hora local (-1 GMT) de este lunes.

Esta ley, el gran proyecto de Meloni, fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, pero al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos, necesita ser sometida a la consulta ciudadana.

En resumidas cuentas, la reforma separará las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados bajo la denominación de ‘magistrados’ y que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo prácticamente insólito en Europa.

Además divide en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establece el sorteo como método de elección de sus miembros, entre otras cosas.

La ley ha suscitado el rechazo de formaciones opositoras como el Partido Demócrata o el Movimiento Cinco Estrellas, así como de la Asociación Nacional de Magistrados.

Aunque los analistas preveían una baja participación en el plebiscito, por tratarse de una reforma muy técnica para el público, ha sorprendido atrayendo a una gran parte del electorado.

Hasta las 23.00 horas del domingo, al cierre de las urnas del primer día del referéndum, había acudido a votar un 46,07 % del censo. Los expertos estiman que una alta participación favorecerá al bloque del ‘sí’, al Gobierno de Meloni.

En cualquier caso, la primera ministra ha desvinculado su permanencia en el Gobierno del resultado y avanzado que agotará la legislatura en 2027.

Una polémica surgida estos dos días de referéndum ha sido la ruptura del silencio electoral por parte de varios referentes del Gobierno, como el vicepresidente y líder de la ultraderechista Liga Matteo Salvini, que ha pedido votar ‘sí’.

A ello se ha sumado la propia Meloni esta mañana, publicando una fotografía en su redes sociales con su cartilla electoral.

«Preparada para votar. Recordad: hay tiempo hasta las 15.00 horas de hoy para acudir a un colegio electoral. Participar es importante», ha escrito en la red social X. EFE

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