Meloni critica a la justicia por sus sentencias «absurdas» contra políticas migratorias

2 minutos

Roma, 18 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha tachado este miércoles de «absurdas» algunas sentencias recientes de la justicia sobre política migratoria, la última una que obliga a indemnizar a un barco humanitario sancionado en 2019.

«Me pregunto si el deber de los magistrados es hacer respetar las leyes o premiar a quienes presumen de no hacerlo. La otra pregunta que me hago es qué mensaje se está tratando de lanzar con esta larga serie de decisiones objetivamente absurdas», cuestionó en un vídeo.

La mandataria ultraderechista reaccionó así a la sentencia con la que el Tribunal de Palermo (sur) ha obligado al Estado italiano a indemnizar con 76.000 euros a la ONG Sea Watch por la retención en junio de 2019 del barco con el que salvaba migrantes en el mar.

Un episodio derivado en la decisión de la comandante de la nave, Carola Rackete, de acceder sin permiso al puerto de Lampedusa, rozando con su maniobra un barco de las autoridades italianas.

«La decisión de hoy de los jueces nos deja literalmente sin palabras», ha criticado.

Ayer Meloni también criticó la condena al Ministerio del Interior a indemnizar a un inmigrante por haber sido retenido injustamente en los controvertidos centros de expulsión de Albania.

La primera ministra se encuentra en campaña para sacar adelante su reforma de la Justicia, que será sometida al voto de los italianos en un referéndum los próximos 22 y 23 de marzo.

Pero en los últimos meses también ha mantenido un pulso con algunos jueces que han impedido el funcionamiento de los centros de expulsión de inmigrantes que ha construido en territorio albanés.

Por eso, en su vídeo Meloni ha criticado que «no se permita al Gobierno combatir la inmigración ilegal en masa» y ha acusado a «una parte politizada de la magistratura» de oponerse a cualquier norma o ley con ese preciso objetivo.

«Lamento decepcionar a alguno, pero somos obstinados y seguiremos dando lo mejor de nosotros para respetar la palabra dada a los italianos y las reglas del Estado. Haremos todo lo que haga falta para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos», zanjó. EFE

gsm/lss