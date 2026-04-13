Meloni dice que las palabras de Trump contra León XIV son «inaceptables»

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Roma, 13 abr (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de «inaceptables» las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas al papa León XIV, en una segunda reacción tras el rechazo unánime de la clase política y la Iglesia italianas.

«Creía que el sentido de mi declaración de esta mañana había quedado claro, pero lo reitero con mayor claridad. Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre», afirmó Meloni en un comunicado.

La jefa del Gobierno italiano, reconocida aliada de Trump en Europa, subrayó que el papa es el jefe de la Iglesia católica y que es «justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra».

A primera hora, Meloni había publicado un mensaje sutil en el que deseaba que el pontífice «fomentara la resolución de conflictos» en su viaje a África, palabras interpretadas entonces como un respaldo implícito, aunque sin citar al mandatario estadounidense.

Sin embargo, esta segunda reacción, mucho más contundente, llega tras el rechazo unánime de todo el arco político italiano, de derecha a izquierda, a las acusaciones de Trump contra León XIV, al que tildó de «débil con el crimen» y «terrible en política exterior».

La polémica coincide con el inicio del viaje oficial de León XIV a África, que le llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, apenas días después de haber presidido una vigilia por la paz en la que criticó el «delirio de omnipotencia» de algunos gobernantes. EFE

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