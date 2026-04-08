Meloni exige a Israel aclarar los disparos a un convoy italiano y cesar el ataque a Líbano

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Roma, 8 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha condenado este miércoles los disparos del ejército israelí contra un convoy italiano de la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y ha asegurado que Israel «deberá aclarar» lo ocurrido.

«Meloni exprime su más firme condena por lo ocurrido hoy en el sur del Líbano, donde un convoy italiano perteneciente a la FINUL, y claramente identificado como tal, ha sido objeto de disparos de advertencia por parte del ejército italiano», se lee en un comunicado.

La primera ministra ha recordado que los soldados italianos están presentes en Líbano por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que actúan para mantener la paz.

«Por lo tanto es del todo inaceptable que el personal que actúa bajo la bandera de la ONU sea puesto en riesgo con acciones irresponsables como las de hoy, que van en contra de la Resolución 1.701 de las Naciones Unidas», agrega, en referencia a ese texto de 2006 que buscaba aminorar el conflicto entre Israel y Líbano.

Meloni ha avanzado que «Israel tendrá que aclarar lo ocurrido» y, a tal fin, espera a la declaración del embajador israelí en Italia, Jonathan Peled, convocado esta tarde en Roma en señal de protesta.

Los vehículos alcanzados por los disparos de advertencia de Israel formaban parte de una columna de Naciones Unidas que trasladaba personal hacia Beirut, aunque en el suceso no hubo heridos.

Por otro lado, la mandataria italiana ha considerado que el alto el fuego concordado entre Irán, Estados Unidos e Israel es «una oportunidad para poner fin también a la guerra en Líbano».

«La decisión de Hizbulá de arrastrar a la nación en este conflicto ha sido irresponsable pero los continuos ataques israelíes en Líbano, que ya han causado demasiados muertos y un número inaceptable de desplazados, deben cesar inmediatamente», emplazó.

Y agregó: «Italia reivindica una vez más con firmeza la necesidad de garantizar la seguridad de los soldados italianos y de todo el contingente FINUL».

En el primer día de alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, Israel ha lanzado una nueva oleada de bombardeos en el cercano Líbano que han causado este miércoles al menos 254 muertos y 1.165 heridos, según el balance de la Defensa Civil libanesa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha tachado estos ataques de «escaramuza» y ha afirmado que no forman parte del alto el fuego temporal acordado la pasada noche con Irán. EFE

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