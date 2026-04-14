Meloni reivindica poder contradecir a los aliados tras criticar el ataque de Trump al papa

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Roma, 14 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reivindicado este martes el poder contradecir a un aliado, después de afear como «inaceptable» el ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa León XIV.

«Las declaraciones, en particular sobre el pontífice, fueron inaceptables, he expresado mi solidaridad al papa León y le digo más: yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos. No en esta parte del mundo», ha reiterado ante los medios en una feria vinícola en Verona (norte).

Meloni, reconocida aliada europea de Trump, ya había criticado el día antes al mandatario estadounidense después de que este atacara al papa León, tildándolo de «débil» por sus llamamientos a la paz.

No obstante, la condena de la primera ministra italiana llegó en dos dosis: primero con un sutil mensaje en el que deseaba buen viaje al papa, que empezaba un periplo en África, y horas más tarde con un comunicado en el que ya tildaba de «inaceptable» el ataque de Trump, pero que llegó tras las críticas de tibieza por parte de sus opositores.

Hoy ha vuelto a ser preguntada por su insólito reproche a Trump y ha reivindicado la necesidad de que los aliados se hablen claramente, máxime, ha dicho, «cuando son estratégicos».

«La relación de Italia con Estados Unidos dura desde hace algún que otro año, ¿no? No depende de los gobiernos. Nosotros tratamos de dar lo máximo en cada contexto, considerando a Estados Unidos como un aliado estratégico y prioritario», ha señalado.

Por eso ha declarado que «cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy», sostuvo.

Y agregó: «Creo que eso beneficia a Europa, a Estados Unidos y a Occidente en general». EFE

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