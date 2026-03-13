Meloni traslada su pésame a Francia por el militar fallecido en el ataque a base en Irak

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Roma, 13 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó este viernes su «más sentido pésame» a Francia tras el fallecimiento de un militar francés en un «nuevo e injustificable atentado» en Erbil (Kurdistán iraquí), donde hace apenas dos días también fue atacada una base italiana.

«En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, expreso mi más sentido pésame a Francia por el fallecimiento de uno de los militares afectados por un nuevo e injustificable atentado en Erbil», afirmó Meloni en un comunicado difundido por su oficina de prensa.

La mandataria hizo extensivo el mensaje a la familia de la víctima y a las autoridades francesas, deseando además una recuperación «rápida y completa» a los demás efectivos que resultaron heridos en el incidente.

La víctima ha sido identificada como el suboficial mayor Arnaud Frion, perteneciente al 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, quien murió tras el impacto de un dron modelo Shahed de fabricación iraní.

«Italia, junto a sus socios internacionales, incluidos los países del Golfo más afectados, mantiene su firme compromiso con el alivio de las tensiones. Seguiremos trabajando con determinación para que se restablezcan la paz y la estabilidad en la región», añadió la primera ministra.

Este nuevo incidente en el que ha fallecido el militar francés se produce después de que, en la noche del pasado miércoles 11 al jueves 12 de marzo de 2026, un dron impactase contra la base italiana de Campamento Singara, también en Erbil.

El ataque causó daños materiales leves, pero no dejó heridos entre los alrededor de 120 militares italianos desplegados, quienes pudieron refugiarse en los búnkeres tras activarse la alerta aérea.

Tanto el contingente francés como el italiano operan en la zona en el marco de la lucha contra el Estado Islámico (EI) desde 2015.EFE

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