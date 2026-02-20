Mención especial para corto peruano ‘Allá en el cielo’ y chilena ‘Matapanki’ en Berlinale

Berlín, 20 feb (EFE).- El cortometraje peruano ‘Allá en el cielo’, de Roddy Dextre, y la opera prima del chileno de Diego ‘Mapache’ Fuentes, ‘Matapanki’, recibieron este viernes una mención especial del jurado juvenil y del jurado internacional, respectivamente, de la sección «Generación» del festival de cine Berlinale.

El filme peruano celebró su estreno mundial en la programación «Generación 14plus» de la 76ª edición de la Berlinale.

El corto narra la infancia en las afueras de Lima de Chito, un niño de 11 años, y de su hermano, Rockío, de 16.

En la azotea de su casa, Chito cuida las palomas mensajeras que transportan pequeñas cargas de droga para el negocio de su hermano.

El barrio donde viven se levanta entre calles polvorientas y un cementerio que funciona como cancha de fútbol, patio de juegos y refugio.

Aquí, Chito y sus amigos crecen entre el trabajo y las tumbas, ajenos a la violencia que los rodea.

Una tarde, durante un partido de fútbol, estalla el caos: su hermano y otro chico son asesinados. Los rituales de duelo colectivo no logran ayudar a Chito a afrontar su pérdida y sus pensamientos se vuelcan hacia la venganza.

El jurado juvenil destacó en su fallo que el corto representa «un hermoso juego entre violencia y perdón, donde las fiestas y la muerte colisionan».

«Al renunciar a la venganza, romper con el pasado y soltar, se rompe el ciclo de la violencia», añadió.

A su vez, el estreno europeo del debut de Diego ‘Mapache’ Fuentes en la Berlinale, ‘Matapanki’, representa para el jurado internacional un filme «vibrante y rebelde» que «arremete contra el fascismo y desafía todos los límites con su energía punk rock, su dirección lúdica y su hermosa animación en stop motion».

El filme chileno gira en torno a Ricardo, un punk que pasa sus días bebiendo alcohol barato, yendo a conciertos y deambulando por las calles de la periferia con sus dos mejores amigas, Mella y Claudia.

Bajo su apariencia ruda se esconde una ternura frágil: vive con su abuela, María Luisa, y la cuida. Ella es el único ancla emocional en su vida caótica.

Una noche, durante una sesión de bebida desenfrenada, Ricardo prueba una extraña bebida alcohólica elaborada clandestinamente conocida como Matapanki.

Desde ese momento, adquiere superpoderes impulsados por el alcohol que se activan cada vez que bebe la poción.

Esto coloca a Ricardo ante un dilema: no sabe si convertirse en un superhéroe y asumir la responsabilidad de cambiar la sociedad.

Pero cuando el alcohol y la rabia se apoderan de él, Ricardo entra en acción de manera temeraria y comete un error brutal e irreversible que desencadena un conflicto internacional. EFE

