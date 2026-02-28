Mercado móvil en México creció 6 % en 2025 y superó los 21.000 millones de dólares



Ciudad de México, 27 feb (EFE).- Pese al complejo entorno económico, el mercado móvil en México registró en 2025 una “notable resiliencia” con ingresos anuales por 378.809 millones de pesos (unos 21.045 millones de dólares), un “sólido” crecimiento de 6 % frente al año previo, según un reporte difundido este viernes por The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

El desempeño contrastó con el avance de apenas 0,8 % de la economía mexicana durante 2025, con diferencias sectoriales, donde las actividades primarias crecieron 4 %, las secundarias se contrajeron 1,1 % por el enfriamiento manufacturero, y las terciarias avanzaron 1,5 %, apoyadas por el consumo interno y los servicios digitales, apuntó el documento.

En ese contexto, el mercado móvil cerró 2025 con 161,6 millones de líneas activas, un aumento anual de 6,2 %, y una penetración récord de 124,3 %.

Solo en el cuarto trimestre se registraron 4,2 millones de adiciones, en un entorno de competencia intensificada por estrategias tarifarias y la consolidación de los operadores móviles virtuales (OMV).

En ingresos, el cuarto trimestre sumó 102.116 millones de pesos (unos 5.673 millones de dólares), un alza anual de 10 %.

De ese total, los servicios aportaron 72.233 millones de pesos (casi 4.013 millones de dólares), un crecimiento de 7 %.

El segmento de equipos alcanzó 29.884 millones de pesos (unos 1.660 millones de dólares), con un salto anual de 16 %, asociado a la migración hacia dispositivos de gama media y alta y un mayor gasto promedio en equipos (cerca de 5.008 pesos).

En el acumulado anual, los servicios totalizaron 277.621 millones de pesos (alrededor de 15.423 millones de dólares), un incremento de 6,5 %, y la venta de equipos sumó 101.187 millones de pesos (casi 5.622 millones de dólares), 4,8 % más.

El consumo promedio de datos móviles ascendió a 6,4 GB mensuales por usuario, 13,4 % más que en 2024, aunque The CIU advirtió un “fuerte rezago” frente a mercados como Chile, con más de 24 GB, lo que —según el reporte— evidencia potencial de expansión.

Pese a ese mayor uso, el ingreso promedio por usuario (ARPU) se estabilizó en 145,7 pesos mensuales, un alza marginal de 0,6 % anual, atribuida a la migración hacia planes con mejores tarifas.

En la estructura del mercado, el prepago representó 82,7 % de las líneas, una baja anual de 0,8 puntos porcentuales, en una tendencia que el reporte vinculó con el atractivo del pospago por el financiamiento de equipos y la inclusión de contenidos digitales.

En prepago, los OMV mantuvieron un crecimiento anual de 36,4 %, aunque con señales de madurez.

Hacia adelante, The CIU señaló desafíos por el bajo dinamismo industrial y la “incertidumbre” ante una transición regulatoria hacia un nuevo marco de competencia, en un mercado todavía marcado por un operador preponderante (América Móvil) y el ascenso de los OMV. EFE

