The Swiss voice in the world since 1935

Mercosur y Canadá retoman las negociaciones de un acuerdo de libre comercio

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Mercosur y Canadá van a retomar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, anunció este lunes el mayor socio del bloque suramericano, Brasil, en medio de la ofensiva arancelaria de Estados Unidos.

En una nota conjunta, Brasilia y Ottawa señalaron que, «como paso oportuno para una mayor diversificación económica», los jefes negociadores de Canadá y los países del Mercosur deben reunirse en octubre para reiniciar las conversaciones de un tratado de libre comercio.

«La retomada de negociaciones comerciales entre Mercosur y Canadá constituye una señal inequívoca de nuestro compromiso compartido de profundizar los lazos económicos mutualmente beneficiosos y de abrir nuevas oportunidades relevantes» en ambos lados, según el texto, publicado por la cancillería brasileña.

Brasil preside actualmente el Mercosur, que integran también Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Las tratativas para un tratado de libre comercio entre Mercosur y Canadá se habían enfriado luego de una séptima rueda de negociación, en agosto de 2019.

Estados Unidos impuso el 6 de agosto aranceles de 50% a los productos brasileños a pesar de que Washington tiene superavit comercial con la primera economía latinoamericana.

Los dos países conversarán sobre las sobretasas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva busca desde entonces estrechar lazos comerciales con terceros países para ampliar o abrir nuevos mercados para sus productos.

Canadá y Brasil afirmaron que «comparten un compromiso histórico con el comercio abierto, justo y sostenible» y trabajan en conjunto «para promover la prosperidad bilateral, regional y en el marco del sistema global de comercio».

Delegaciones de ambos países se reunirán en Toronto en septiembre para buscar nuevas oportunidades bilaterales de comercio e inversiones, según el comunicado.

En el caso de Brasil, los aranceles estadounidenses están motivados en parte por el juicio por golpismo que enfrenta el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), víctima de una «caza de brujas» de la corte suprema brasileña, según el mandatario estadounidense Donald Trump.

rsr/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR