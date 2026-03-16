Merz: No participaremos con medios militares en el estrecho de Ormuz

2 minutos

Berlín, 16 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este lunes que Alemania no contribuirá con medios militares a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz mientras dure la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países de Oriente Medio y del golfo Pérsico y que tiene «objetivos poco claros».

«No participamos en esta guerra. Lo dijimos desde el primer día y esa sigue siendo la posición del Gobierno alemán», dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín junto al primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

«Esto también significa que, mientras la guerra continúe, no participaremos con medios militares para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», enfatizó.

El canciller recalcó que hasta hoy no hay un concepto claro sobre cómo podría llevarse a cabo con éxito una operación de este tipo y que además, según la Constitución alemana, haría falta un mandato, ya sea de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de la OTAN.

«Por lo tanto, siempre estuvo claro que esta guerra no es un asunto de la OTAN», indicó Merz.

El jefe del Gobierno germano señaló que «Estados Unidos e Israel tampoco nos consultaron antes de esta guerra» y que «nunca hubo una decisión conjunta acerca de si iniciar o no esta guerra» contra Irán.

«Por eso ni siquiera se plantea la cuestión de cómo Alemania podría implicarse militarmente. No lo haremos», insistió.

A juicio de Merz, «no habrá una solución militar» a esta guerra, por lo que llamó a todas las partes a buscar una salida política.

«Al igual que Estados Unidos e Israel, queremos el fin del programa nuclear y de misiles de Irán», dijo, y que el régimen de los ayatolás sea sustituido por un gobierno democrático, pero esto no se puede conseguir con bombardeos, consideró.

A juicio de Merz, «la región no debe deslizarse hacia una guerra interminable con objetivos poco claros».

El canciller alemán señaló que una nueva ampliación de las hostilidades implicaría «grandes riesgos para nuestros socios en Oriente Medio y en toda la región del Golfo».

«Lo mismo se aplica en caso de un colapso del orden estatal iraní, de su integridad territorial, de su estructura estatal y de la economía iraní», subrayó.

«Por ello, esta guerra debe terminar lo antes posible, con un plan claro y una estrategia», insistió. EFE

cae/cph/mra

(foto)(vídeo)