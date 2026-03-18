Merz: No podemos ceder ante Hungría, debemos entregar ya a Ucrania el préstamo

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Berlín, 18 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que los socios de la UE deben entregar ya a Ucrania el préstamo de 90.000 millones de euros acordado en diciembre y adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, ambas medidas bloqueadas por Hungría, porque, dijo, no se puede ceder ante un solo país.

«La Unión Europea (UE) debe llegar rápidamente a un acuerdo sobre el 20.º paquete de sanciones. También debemos proceder urgentemente a la entrega del crédito ya acordado de 90.000 millones de euros para Ucrania», dijo en una declaración gubernamental en la Cámara Baja del Parlamento alemán previa a la cumbre europea del jueves y viernes.

«Me esforzaré firmemente mañana para que esto se haga y no podemos tener miramientos ante ningún país de la UE que, por razones de política interna o debido a una campaña electoral allí, esté bloqueando actualmente esta acción», enfatizó en referencia a Hungría, que celebrará comicios parlamentarios el 12 de abril.

Budapest ha afirmado que seguirá bloqueando el dinero comunitario hasta que vuelva a reanudarse el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzbha, interrumpido desde finales de enero por los daños causados por un ataque de Rusia.

Ello pese a que Kiev se ha mostrado dispuesto a repararlo cuanto antes con el apoyo financiero y técnico prometido por la UE.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que la reparación necesitaría alrededor de un mes y medio.

Del crédito depende la viabilidad financiera del Estado y del esfuerzo de guerra ucranianos en los próximos dos años.

Merz reiteró que «es un imperativo del momento aumentar la presión sobre Moscú», y que ello lo deben hacer Europa y EE.UU. juntos.

«Tenemos información segura de que la economía rusa sufre enormemente debido a esta guerra y a nuestras sanciones. Y precisamente ésa es la palanca que debemos actuar», subrayó el canciller.

El nuevo paquete de sanciones abarca los sectores de energía, servicios financieros y comercio.

Entre otras medidas, la UE quiere introducir una prohibición total de servicios marítimos para el petróleo ruso, incluir otras 43 embarcaciones en la lista negra de la flota rusa en la sombra, restringir aún más el sistema bancario ruso con sanciones contra 20 bancos regionales de la federación, y su capacidad de crear canales de pago alternativos, como criptomonedas.

Asimismo, los Veintisiete pretenden endurecer las restricciones a la exportación hacia Rusia con nuevas prohibiciones de bienes y servicios, desde caucho hasta tractores y servicios de ciberseguridad, por un valor superior a 360 millones de euros.

Igualmente, quiere introducir nuevas prohibiciones de importación sobre metales, productos químicos y minerales críticos, aún no sancionados, por un valor superior a 570 millones de euros, entre otras medidas. EFE

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