Merz aboga por una reforma del sistema de comercio de emisiones para proteger a industria

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Berlín, 22 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, abogó este miércoles por ajustar el sistema actual ETS de comercio de emisiones para preservar la competitividad de la industria, en un contexto de volatilidad geopolítica y geoeconómica.

«Durante 20 años hemos tenido a nivel europeo un sistema exitoso en la forma del sistema de comercio de emisiones ETS1. Es exitoso precisamente porque es un sistema basado en el mercado», dijo durante su intervención en el Diálogo del Clima de Petersberg que se celebra esta semana en Berlín.

Agregó que es una herramienta «tecnológicamente neutral», es decir, no vinculado a una determinada tecnología, que permite a la industria avanzar en la transición hacia la neutralidad climática.

«Nos permite implementar la acción climática y proteger la competitividad de nuestras empresas. Es por eso que a nivel europeo abogo por mantener este sistema y modernizarlo de cara al futuro, haciendo ajustes durante las próximas revisiones, con un foco claro en la preservación de la competitividad», afirmó Merz.

El canciller resaltó que es necesario tener en cuenta el futuro de la industria de alto consumo energético.

La CE propuso este mes un primer ajuste del sistema ETS, piedra angular de la política climática de la UE que desde 2005 obliga a más de 10.000 plantas industriales del mercado comunitario a comprar derechos por cada tonelada de CO2 que liberan.

El ajuste presentado afecta a la Reserva de Estabilidad del Mercado, un mecanismo que ajusta la cantidad de derechos que salen a subasta en función del total en circulación, de manera que si ese excedente supera determinados umbrales se retiran derechos del mercado y si cae demasiado se liberan.

El próximo mes de julio se presentará además un rediseño más amplio del sistema ETS para alinearlo con el nuevo objetivo de reducir un 90 % de CO2 en 2040.EFE

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