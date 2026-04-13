Merz dice por teléfono a Netanyahu que está a favor de terminar los ataques en el Líbano

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Berlín, 13 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el final de los ataques israelíes en Líbano, según le expresó durante conversación telefónica este lunes.

Según informó el portavoz del canciller, Stefan Kornelius, Merz habló con Netanyahu de la situación en Oriente Medio e invitó al líder israelí a mantener «conversaciones de paz» con el Ejecutivo libanés y a abandonar los ataques en el país vecino.

«El canciller animó al primer ministro Netanyahu a entablar conversaciones de paz directas con el Gobierno libanés» y «se pronunció a favor de poner fin a los combates en el sur del Líbano», recalcó Kornelius, quien recordó que, para el líder alemán, la organización islamista chií libanesa Hizbulá «debe deponer las armas».

Los ataques israelíes sobre Líbano han causado en las últimas seis semanas al menos 2.089 muertos y 6.762 heridos, según los datos difundidos hoy por el Centro de Operaciones de Emergencia de ese país.

Además, Merz habló con el primer ministro israelí de la situación en Irán, después de que el pasado fin de semana quedaran interrumpidas las conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes en Islamabad.

«El canciller subrayó que el Gobierno alemán apoya enfáticamente los esfuerzos para encontrar un acuerdo diplomático entre Estados Unidos e Irán», apuntó Kornelius.

«Tras terminar los combates, Alemania está preparada para desempeñar un papel en garantizar la navegación libre en el estrecho de Ormuz, cuando se den las circunstancias necesarias», abundó el portavoz del canciller alemán.

Según Kornelius, Merz y Netanyahu también hablaron de la situación en los territorios palestinos, algo que genera «gran preocupación» al canciller, quien planteó al primer ministro israelí que «no puede haber una anexión de facto de Cisjordania». EFE

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