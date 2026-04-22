Merz dice que la acción climática debe ir de la mano de la industria para mantener apoyo

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Berlín, 22 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que la acción contra el cambio climático debe ir siempre de la mano de la industria, pues de lo contrario no podrá mantener el apoyo de la población.

«La política climática ha de ser multilateral, ambiciosa y efectiva. Eso le granjea el apoyo público mientras mantiene nuestras economías competitivas», declaró en su discurso durante el 17 º Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

El político conservador resaltó que el enfoque de su Gobierno se centra en la innovación y en la tecnología, y que a su juicio una política de futuro efectiva debe integrar diferentes ámbitos interconectados como el clima, la economía y la energía.

«La protección del clima no debe poner en peligro la base industrial en Alemania y en otros países», dijo y advirtió de que «la desindustrialización no será aceptada por la gente y acabará si no por obstaculizar la innovación».

Por el contrario, «un progreso real depende de una cooperación fuerte con la industria», aseguró Merz.

Como ejemplo citó la industria de la energía limpia, un «motor de crecimiento global» del que se espera que en unos años alcance un valor de dos millones de millones de dólares.

En Alemania, el sector ha crecido desde 2010 a una velocidad un 50 % más rápida que la del PIB en general, agregó.

El canciller explicó que su país está dispuesto a realizar una contribución en la lucha contra el cambio climático, puesto que los alemanes, a pesar de representar solo el 1 % de la población del planeta, son responsables del 2 % de las emisiones.

Por ello, su Gobierno apoya a las empresas para liberar todo su potencial innovador, busca reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles desde una perspectiva de seguridad y mantendrá al país como un donante importante para la financiación pública de la acción climática.

Merz aludió también a la situación generada por la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, que a su juicio se mantendrá «turbulenta» por el tiempo previsible.

Por ello, hay que contar con unos mercados de materias primas «volátiles a corto y medio plazo» y estar preparados para que algunos actores intenten explotar las dependencias en las cadenas de suministro para ejercer presión política, señaló.EFE

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