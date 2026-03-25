Merz dice que Ucrania ya no necesita misiles Taurus y subraya que Kiev precisa dinero

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Berlín, 25 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles que Kiev no necesita misiles Taurus, producidos en Alemania, pues los ucranianos fabrican actualmente en su país este tipo de armamento, y lamentó que a Ucrania no llegue el apoyo económico de Europa por el veto de Hungría.

«Hoy Ucrania tiene sus propias armas de largo alcance en sus reservas. Armas que ellos mismos hacen, en parte con nuestra ayuda, y que son mucho más eficaces que el número relativamente reducido de misiles de crucero Taurus que podríamos haber suministrado», dijo Merz en una sesión de control en la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag.

«Ucrania está hoy mejor armada que nunca», indicó el jefe del Gobierno germano, que respondió así a la pregunta del diputado Robin Wagener, de Los Verdes, sobre cuándo iba a decidir el Ejecutivo alemán el envío a Ucrania de misiles Taurus, algo que Merz defendió cuando era líder de la oposición.

«Lo dije en un momento en el que supuse que en los arsenales de las Fuerzas Armadas alemanas había suficientes misiles de crucero Taurus en buen estado de funcionamiento como para poder suministrarlos a Ucrania», señaló Merz, que dio a entender que esas armas germanas habían dejado de ser de interés para Kiev.

El canciller sí reconoció que Ucrania necesita apoyo económico como el que, por lo pronto y debido al veto de Hungría, la Unión Europea no puede prestar.

El pasado mes de diciembre, los líderes de la UE acordaron financiar con un crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania, sin embargo, Hungría ha pasado de dar su visto bueno a la medida a finales de año a vetar la decisión.

Merz dijo que el país invadido por Rusia «tiene graves dificultades financieras» y, frente a esta situación, lamentó que Hungría se niegue a cooperar y se limite a ejercer su derecho de veto.

«Espero que podamos resolver este problema a medio plazo, pero es extraordinariamente difícil», comentó el canciller, que subrayó que «es algo nuevo» en la historia de la UE que los socios europeos no puedan actuar por la oposición de un sólo país. EFE

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