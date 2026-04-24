Merz plantea para Ucrania la adhesión por etapas a la Unión Europea

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Nicosia, 24 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó este viernes, tras la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en Chipre, que se le podría ofrecer a Ucrania un proceso de adhesión por etapas al bloque comunitario, ya que un ingreso inmediato no es posible.

«Está claro para todos que obviamente un ingreso inmediato de Ucrania a la Unión Europea no es posible. Pero he propuesto que empecemos un proceso en la Unión Europea, con una estrategia de aproximación de Ucrania a la Unión Europea, en cuyo final esté la participación completa, pero necesitamos pasos intermedios,» dijo a los medios.

Merz afirmó que, como parte de este proceso, desearía hacer posible una vinculación más estrecha de Ucrania a las instituciones europeas, por ejemplo a través de la participación en reuniones del Consejo Europeo, en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea, sin derecho a voto.

El canciller también propuso que se vaya integrando a Ucrania gradualmente en diversos ámbitos políticos, según el avance de las reformas de adhesión.

«Lo importante es que esta aproximación acelere ahora las negociaciones de adhesión, como puente hacia una posterior participación plena», dijo Merz.

El mandatario alemán reconoció que uno de los aspectos más difíciles del proceso será llegar a un acuerdo relativo al acceso de Ucrania al mercado comunitario y planteó que también en este caso se le podría ofrecer inicialmente un acceso parcial, tal y como ya ocurre en parte ahora mismo con las exenciones arancelarias para ciertos productos ucranianos.

Por otro lado, el canciller se congratuló del desbloqueo del crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania y de la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, además de llamar a incrementar la presión sobre Moscú para poder relanzar el proceso de paz.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había rechazado el jueves de camino a la cumbre en Chipre lo que llamó «integración simbólica» en la UE.

«Seamos justos: Ucrania no necesita una participación simbólica en la UE. Ucrania se defiende a sí misma y, por supuesto, defiende a Europa. Y defiende a Europa no simbólicamente, sino de forma real», dijo y recalcó que son ucranianos quienes están muriendo en la guerra.

Zelenski explicó que diversas instituciones europeas y ucranianas están debatiendo ciertos formatos que hagan posible avanzar en la integración, pero advirtió que ni él ni los ciudadanos apoyan una pertenencia simbólica.

«Ya hemos tenido suficientes alianzas simbólicas -el Memorándum de Budapest-, garantías de seguridad simbólicas, un camino simbólico a la OTAN. Nos merecemos una participación plena en varias alianzas y ciertamente en la UE», resaltó.EFE

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