Merz quiere devolver a Siria en próximos tres años al 80 % de sirios que viven en Alemania

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Berlín, 30 mar (EFE).- Alemania quiere devolver a Siria en los próximos tres años al 80 % de los más de 900.000 sirios que viven en Alemania, empezando de forma prioritaria por aquellos que no tienen permiso de residencia o hayan cometido delitos, dijo este lunes el canciller alemán, Friedrich Merz.

En una rueda de prensa tras reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa (durante su primera visita a Alemania desde la caída del régimen de Bashar al Asad, a finales de 2024), Merz dijo que le ha pedido a este que, «de manera prioritaria, readmita a aquellos (sirios) que ya no tienen un permiso de residencia válido en Alemania», además de un «pequeño grupo que nos causa problemas».

El jefe del Gobierno alemán explicó que se trata de sirios que han cometido delitos y que «queremos repatriar de forma prioritaria».

En una perspectiva a más largo plazo, es decir en los próximos tres años, «alrededor del 80 % de los sirios que actualmente se encuentran en Alemania deberían regresar a su país de origen», un objetivo que comparte Al Sharaa, según Merz.

«Tenemos interés en que aquellos que viven con nosotros y desean quedarse y estén bien integrados (…) puedan permanecer en Alemania, pero muchos de los que están aquí son necesarios en su país» un año después del fin de la guerra civil en el país árabe, manifestó.

«Por eso, creo que este es el momento adecuado para hablar también de estas personas. Y solo puedo reiterar, desde mi punto de vista, mi agradecimiento a la población alemana, que en los últimos años ha estado dispuesta a acoger a este gran número de refugiados. Pero la guerra civil ha terminado y ahora existe, en principio, la perspectiva de regresar al país de origen, Siria, y queremos hacerlo posible conjuntamente», añadió Merz.

Al Sharaa señaló que «la guerra, por supuesto, ha terminado, pero la batalla de la reconstrucción acaba de comenzar tras la caída del régimen» de Al Asad, y «la destrucción en Siria es muy grande, pues las infraestructuras, las ciudades y los pueblos están devastados», indicó.

«Sectores enteros han quedado destruidos. Más de 60 años de políticas equivocadas y fracasos los han arruinado. Ahora queremos crear un buen entorno para las inversiones que generen oportunidades de empleo, de modo que los refugiados sirios puedan regresar a Siria. Queremos cooperación con las empresas alemanas», indicó.

Su idea es que Alemania aumente las inversiones alemanas en Siria y que el país árabe pueda «aprovechar a los sirios que están en Alemania, para que (…) trabajen en Siria para empresas alemanas».

«Junto con nuestros amigos en el Gobierno alemán queremos crear una especie de ciclo para los sirios que están aquí, de modo que puedan regresar a Siria, contribuir también a la reconstrucción del país, pero que aquellos que quieran quedarse aquí (en Alemania), por supuesto, también puedan seguir trabajando aquí», explicó.

Según una respuesta parlamentaria del Gobierno alemán de diciembre pasado, de un total de 1,3 millones de sirios que huyeron a Alemania de la guerra civil cuando la entonces canciller, Angela Merkel, les abrió las puertas del país, a fecha de 31 de octubre de 2025 se encontraban en Alemania 944.060 sirios, frente a 975.061 de 2024.

Del total que vivía en Alemania a finales del año pasado, 663.182 tienen permiso de residencia y 10.281 están obligados a salir del país, aunque de ellos están tolerados 9.412.

El año pasado, 6.502 sirios volvieron voluntariamente a su país de origen con o sin el programa de ayuda económica del Gobierno germano. EFE

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