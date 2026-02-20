Merz viaja a China la próxima semana, con temas económicos y de seguridad en la agenda

3 minutos

Berlín, 20 febr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará la próxima semana a China, donde se reunirá el miércoles con el presidente Xi Jinping para tratar temas relacionados con las relaciones bilaterales así como económicos y de política de seguridad, informó este viernes el departamento de prensa del Gobierno de Alemania.

Se trata de la primera visita a China como canciller de Merz, que será recibido el miércoles con honores militares por el primer ministro chino, Li Qiang.

«El mundo está en movimiento y hay muchos temas que con seguridad serán abordados, que tienen que ver con el comercio internacional, con la política de seguridad, con la geopolítica», dijo este viernes el viceportavoz del Gobierno alemán, Sebastian Hille, en rueda de prensa.

«En la situación actual se trata de hablar con nuestros socios internacionales y analizar cómo se puede cooperar de manera que sirva a los intereses de las dos partes», agregó.

Hille no quiso anticipar si en las conversaciones se abordará el papel que tiene China en la guerra de Ucrania, por el hecho de seguir siendo uno de los países que mantienen una relación económica fluida con Moscú.

El miércoles, el mismo día de su llegada, Merz -que irá acompañado por una delegación de empresarios- participará en una reunión de una comisión económica germano-china.

El jueves 26, Merz visitará la Ciudad Prohibida y posteriormente la sede de Mercedes Benz en Pekín. Después viajará a Hangzhou, donde tendrá una reunión con el secretario del partido de la provincia de Zheijang, Wang Hao, y visitará la empresa robótica Unitree, así como la sede de Siemens Energy.

Las relaciones de Alemania con China actualmente son difíciles, por el reto que representa la exportación a Europa de productos industriales a bajo precio, que pone en jaque a los fabricantes alemanes, así como por las restricciones en la exportación de materias primas claves, como las tierras raras.

Por otra parte, China fue en 2025 el principal socio comercial de Alemania, desplazando a EE. UU., que había ocupado el primer lugar en 2024. Ya entre 2016 y 2023, ese puesto lo ocupó igualmente el gigante asiático, según datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis)

Los negocios de importaciones y exportaciones entre los dos países alcanzaron en 2025 los 251.800 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,1 por ciento con respecto al año anterior.

El comercio con EE. UU., en cambio, lastrado por la política arancelaria del presidente Donald Trump, tuvo una caída del 5 por ciento, pese a lo cual es el segundo socio de Alemania, con un volumen de negocios de 240.500 millones de euros.

EE. UU. sigue siendo el principal mercado exportador de Alemania, pese a una caída del 9,4 por ciento en 2025.

Como mercado exportador, China ocupa sólo el sexto lugar para los productos alemanes pero es el país que más productos vende a Alemania, con un volumen que alcanzó en 2025 los 170.600 millones de euros, lo que implica una subida del 8,8 por ciento con respecto al año anterior. EFE

