Merz viajará a la India y verá a Modi para tratar asuntos bilaterales e internacionales

1 minuto

Berlín, 5 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará el próximo domingo a la India, país que visitará por dos días, en los que está previsto que se reúna con el primer ministro indio, Narenda Modi, en una cita en la que ambos líderes abordarán asuntos bilaterales e internacionales.

Según informó este lunes a través de un comunicado Sebastian Hille, portavoz adjunto del Gobierno alemán, el jefe del Ejecutivo indio recibirá a Merz en el estado de Guyarat, donde nació Modi, concretamente en la ciudad de Ahmedabad, y allí tratarán temas internacionales y bilaterales.

Posteriormente, está previsto que Merz viaje a la ciudad de Bangalore, donde el canciller se encontrará, entre otros, con representantes de empresas alemanas, según el comunicado gubernamental alemán.

«El canciller estará acompañado durante todo el viaje de una delegación económica», precisó Hille.

Alemania es el principal socio económico de la India dentro de la Unión Europea (UE), según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

El país centroeuropeo es la mayor economía de Europa y la tercera del mundo, pero en 2027 es «probable» el PIB de la India supere al de Alemania, según el ministerio germano. EFE

smm/cph/cg