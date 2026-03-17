Merz y Metsola abordan la competitividad de la industria antes de Consejo Europeo

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Berlín, 17 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, abordarán este martes el tema de la competitividad de la industria en Berlín de cara a la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará el jueves en Bruselas, según dijeron ambos en una comparecencia.

«El tema de la competitividad estará en lo más alto del orden del día», afirmó Merz antes de reunirse con Metsola en la Cancillería Federal.

El canciller dio las gracias a Metsola por la «buena cooperación» existente con la institución que preside, pero resaltó que también hay «tareas conjuntas que resolver ahora mismo» y que en concreto el jueves se abordarán cuestiones legislativas relacionadas con el aspecto antes mencionado.

«Ahora la gran pregunta es cómo mejorar de forma radical la competitividad de la industria», destacó el líder alemán.

Metsola, por su parte, señaló que el Parlamento Europeo comparte los debates del Consejo Europeo y aspira a simplificar y a desburocratizar los procesos administrativos para impulsar la competitividad.

«Queremos dar pasos serios esta semana», dijo la política maltesa.

«Europa tiene que volver a ser competitiva, su autonomía estratégica es nuestra prioridad, en una situación en la que nos enfrentamos a numerosos retos», agregó.

Metsola subrayó que los Veintisiete se encuentran ahora en una situación mejor que en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, pero que es necesario buscar la estabilidad no solo en el continente sino también en Oriente Medio.

«En nombre del Parlamento Europeo quiero otra vez traer a la memoria a los 90 millones de iraníes que luchan por la libertad. Es el contexto que debemos recordar cuando discutimos los retos a los que nos enfrentamos», aseguró la presidenta del órgano legislativo comunitario.

También Merz avanzó que el jueves se debatirán entre otros temas los conflictos en Oriente Medio y Ucrania. EFE

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