Messi anota y asiste en el empate 2-2 entre el Barcelona ecuatoriano y el Inter Miami

Guayaquil (Ecuador), 7 feb (EFE).- Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55.000 aficionados en el empate 2-2 de este sábado entre el Inter Miami y el Barcelona ecuatoriano, disputado en el Estadio Monumental de Guayaquil.

El Inter Miami se fue con ventaja en el primer tiempo, después de que Messi abrió el marcador al minuto 31 y luego asistió a Germán Berterame, que anotó a los 45; mientras que el gol de Barcelona había llegado al minuto 41 por parte de Joao Rojas.

Sin embargo, el argentino Tomás Martínez frenó la victoria del club estadounidense y puso el empate casi al final del partido, al minuto 88.

El trato fantástico del balón desde el botín izquierdo de Messi arrancó más de un aplauso de los fanáticos en el estadio de Barcelona, que siempre hicieron sentir visitante a cada rival que enfrentó su cuadro.

El partido comenzó con idas y vueltas de ambos equipos, pero con mayor peligro del visitante, con acciones propias de un Messi que sostiene la magia y un buen estado físico.

Un tiro libre del astro argentino, con gran colocación para abrir el marcador a favor de Las Garzas, como también le dicen al Inter Miami, fue bloqueado con acción extremada del portero venezolano José Contreras para rechazar el balón sobre el travesaño.

Pero eso no lo detuvo, pues en otra acción agarró el balón desde fuera del área, burló a todo rival que intentó cruzarse en su camino y con remate de izquierda y a media altura anotó un hermoso tanto, que celebraron hasta los mismos barcelonistas, que lucieron el color amarillo en sus camisetas, pero con la fotografía de Messi.

Barcelona reaccionó y empató, tras un tiro de esquina ejecutado por el juvenil Johan García, que superó al portero y el balón cayó preciso para el remate con golpe de cabeza del atacante Rojas.

Antes de que concluyera el primer tiempo, Messi recibió el balón por el costado derecho, observó que por el otro costado corría el también argentino Berterame y le pasó el balón con una precisión arquitectónica para que anotara el segundo gol visitante.

Más allá de un amistoso, resultó un partido con gran exigencia para el atacante en su afán por llegar con Argentina a defender en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, en junio próximo, el título que ganó en Catar 2022.

Messi salió del partido al minuto 58 y en su lugar ingresó el atacante uruguayo Luis Suárez.

Por parte de Barcelona disputó el goleador argentino Darío Benedetto, que ingresó al minuto 64, y que es una de las esperanzas del cuadro ecuatoriano para triunfar el próximo 18 de febrero en el partido contra Argentinos Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Tras la salida de Messi, Benedetto pasó a ganarse los aplausos de los aficionados que esperaban con ansias el empate.

Al minuto 86 el argentino David Ayala, del Miami, le dio un pisotón a Benedetto y el árbitro ecuatoriano Yerson Zambrano lo expulsó.

El Barcelona anotó el agónico empate a través del argentino Martínez, aprovechándose de una desconcentración de la defensa contraria para rematar a placer, desde corta distancia.

El Inter Miami cerró su gira por Sudamérica, que la comenzó con una derrota por 3-0 ante el Alianza Lima, de Perú, y luego ganó por 2-1 en su visita al Atlético Nacional de Colombia. EFE

