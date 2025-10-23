Messi renueva su contrato con el Inter Miami hasta 2028

El Inter Miami anunció este jueves la renovación de Lionel Messi hasta el final de la temporada 2028 de la liga norteamericana (MLS), lo que garantiza que el astro argentino esté en activo durante la Copa del Mundo del año que viene.

«El sueño se hace más fuerte. Leo Messi ha ampliado su contrato hasta 2028, convirtiendo el Miami Freedom Park en su hogar, donde liderará a nuestro Club cuando abra sus puertas en 2026», escribió el equipo floridano en un comunicado a sus hinchas, en referencia a su nuevo estadio con capacidad para 25.000 personas.

Minutos antes, el club había publicado en su cuenta de X un sugestivo video en el que, sin dar detalles, se veía al futbolista firmando su nuevo contrato en un escritorio ubicado en medio de la gigantesca construcción del estadio.

«Me alegra poder seguir aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que realmente me alegra poder seguir aquí», dijo Messi, de 38 años, en una nota del equipo.

-«Es un privilegio»-

El acuerdo entre ambas partes para la renovación ya había sido confirmado a la AFP por una fuente próxima al acuerdo el pasado 17 de septiembre.

La exestrella del Barcelona venía negociando desde hace meses la prolongación de un contrato que esta temporada le reportó un salario de 20,4 millones de dólares.

Uno de los abanderados de la aventura de Messi en Miami ha sido David Beckham, el exfutbolista inglés y copropietario de las Garzas, quien este jueves celebró que el Diez «sigue tan comprometido como siempre y todavía tiene el deseo de ganar».

«Tener a un jugador que ama tanto este deporte, que ha hecho tanto por él en este país y que inspira a la nueva generación de jóvenes talentos, es un privilegio», destacó Beckham.

De cumplir íntegramente su nuevo compromiso, el futbolista más laureado de la historia seguirá en activo como mínimo hasta los 41 años.

Messi, que había avanzado que el Inter sería su último club, ha manejado sus tiempos con precaución y por ahora no ha confirmado públicamente su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá la corona.

– Grandes ingresos –

Aunque aún no se conocen los números de su renovación, el contrato anterior de Messi era con diferencia el mayor de la MLS, sin contar otros ingresos provenientes de acuerdos como el de Apple TV+, la plataforma que retransmite la liga norteamericana a nivel mundial.

Messi también tiene asegurada tras su retiro una participación en la propiedad del Inter, una franquicia con solo cinco años de historia que vivió una completa transformación, desde los despachos al vestuario, con la llegada del argentino a mediados de 2023.

En Miami, la capital latina de Estados Unidos, Messi ha encontrado un ambiente ideal para disfrutar de la recta final de su legendaria carrera junto a su familia, una vez colmada su gran aspiración de conquistar un Mundial con Argentina en Catar 2022.

Allí también se ha rodeado de directivos, entrenadores y jugadores de su total confianza. En julio el argentino Rodrigo De Paul se sumó a un vestuario que ya contaba con otros excompañeros y amigos del Diez como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Los españoles, sin embargo, anunciaron recientemente su retiro del fútbol al final de la actual temporada, y el uruguayo todavía no renueva su contrato, que acaba al término del campeonato.

– Argentina: ¿Objetivo Mundial? –

El rosarino, ocho veces ganador del Balón de Oro, no ha perdido un ápice de su competitividad desde que decidió abandonar el Paris Saint-Germain, donde nunca se sintió cómodo, y alejarse de las exigencias del fútbol de máximo nivel.

Esta temporada el Diez conquistó por primera vez la Bota de Oro de la MLS con un asombroso registro de 29 goles en 28 jornadas de la temporada regular, y es favorito a revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

La conquista de su primer título de liga en los playoffs es uno de los muchos y apasionantes retos que tendrá por delante Messi en estos próximos años.

El anuncio de este jueves podría ser también indicador de que La Pulga está listo para capitanear a Argentina en la sexta Copa del Mundo de su carrera.

A principios de septiembre, tras un emotivo último partido de eliminatorias mundialistas en Buenos Aires, el punta reiteró que su presencia en el Mundial norteamericano dependerá de su estado físico.

La renovación también alargará su pugna con Cristiano Ronaldo, separados ahora por más de 10.000 kilómetros, por terminar como el máximo goleador de la historia.

