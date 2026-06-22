Messi tiene otra cita con la Historia… con permiso de Mbappé

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Casi una semana después de igualar el récord de Miroslav Klose, Lionel Messi puede convertirse este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales… con permiso de Kylian Mbappé, que está a solo dos tantos del argentino.

Lugar: Arlington, cerca de Dallas. Hora: 17H00 GMT. Argentina se enfrenta a Austria en la segunda fecha del Grupo J y la vigente campeona mundial puede asegurar el pase a los dieciseisavos de final en caso de victoria.

Un gol contra los centroeuropeos y Messi sumará un récord más a su inmenso palmarés, aunque lo importante para la Albiceleste es lograr la victoria para asegurar la primera plaza del Grupo J y evitar así un posible enfrentamiento con España en el primer cruce eliminatorio.

– «Que haga su magia» –

En la previa, el centrocampista Enzo Pérez explicó el plan de juego diseñado por Lionel Scaloni para tratar de conservar la corona: «Sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para que Leo pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre».

Parece simple, pero a la vez es efectivo: así llegaron los tres goles contra Argelia en el debut.

Dos horas después de que acabe el partido en Texas, más al norte, en Filadelfia, jugará otra de las grandes favoritas, Francia, contra la débil Irak.

La diferencia de calidad entre unos y otros es abismal y se augura goleada, lo que podría llevar a Mbappé, que ya marcó un doblete frente a Senegal, a acercarse a Messi.

No obstante, teniendo en cuenta la edad de uno y otro (Mbappé tiene 27 años y Messi cumplirá en días los 39), es bastante probable que el francés acabe superando al argentino, quizás incluso en este Mundial en función de los resultados de unos y otros.

– Centenario y… ¿récord? –

Irak, que ocupa el puesto 57 de una clasificación FIFA liderada por los Bleus, tenía un plan para parar a los franceses, pero no lo podrá aplicar: «Pregunté si podíamos jugar con tres porteros, pero dijeron que no», declaró con humor el seleccionador Graham Arnold en la víspera.

Será, además, el partido 100 de Mbappé con la camiseta de su país: «Cien es una cifra histórica, será algo especial para mí, pero lo más importante será el objetivo, tenemos que ganar para clasificarnos», declaró el domingo el delantero madridista, cuyo doblete ante Senegal le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de los Bleus (58 en 99 partidos), superando a Olivier Giroud.

No lleva los goles que Messi o Mbappé en Copas del Mundo, pero Erling Haaland aspira a acercarse gracias a una tarjeta de presentación inigualable: 299 goles en 385 partidos como profesional, más 57 tantos en 51 juegos con Noruega, según el sitio especializado Transfermarkt.

El delantero del Manchester City, de 25 años, se estrenó un Mundial con un doblete frente a Irak y el partido frente a Senegal (00H00 del martes) será una prueba de fuego para calibrar hasta dónde pueden llegar unos Vikingos ambiciosos.

– Lamine y Salah ya marcan diferencias –

Todo ello llegará después de que otras dos de las figuras del Mundial se reivindicaran el lunes: Lamine Yamal, 18 años, anotó el primer gol de España en la goleada 4-0 contra Arabia Saudita que acerca a la Roja a los dieciseisavos.

En este Grupo H, Cabo Verde volvió a sorprender al empatar 2-2 contra Uruguay y una victoria en la última jornada frente a Arabia Saudita clasificará a los africanos, una gesta histórica en su primera participación.

Finalmente, Mohamed Salah marcó un gol y dio una asistencia para liderar a Egipto a la victoria por 3-1 frente a Nueva Zelanda que deja a los africanos muy cerca también de superar por primera vez en su historia la primera fase mundialista.

mcd/dam