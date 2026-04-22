Miércoles, 22 de abril de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 22 abr (EFE).-

Teherán/Washington/Islamabad.- Las negociaciones de paz en Islamabad han quedado paralizadas nuevamente y crece la incertidumbre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera extender de forma indefinida el alto el fuego en Oriente Medio hasta que Irán presente un acuerdo concreto, a recomendación de Pakistán.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio.

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Jerusalén.- Israel celebra el Día de la Independencia, que conmemora el 78º aniversario de la creación del Estado, con los ojos puestos en el devenir de la tregua y las posibles negociaciones entre EE.UU.y la República Islámica en Islamabad.

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Kiev.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, mantiene en Kiev distintos encuentros con autoridades del Gobierno ucraniano, entre ellas con su homólogo Mijailo Fédorov, para reforzar la cooperación bilateral y reiterar el compromiso de España con «una paz justa y duradera» en ese país.

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Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo indio, Shri Rajnath Singh, con quien visita por la tarde también la empresa armamentística TKMS Kiel.

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Lisboa.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), recibe a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, después de su visita a España, donde se reunió con varios líderes políticos, pero no con representantes del Gobierno español.

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Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el presidente de Seychelles, Patrick Herminie.

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Caracas.- Profesores de universidades públicas de Venezuela realizan un paro de 24 horas en demanda de un salario «digno», tras más de cuatro años con el sueldo congelado y un ingreso mínimo inferior a un dólar, en una protesta que se suma a otras registradas desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder.

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Asunción.- Conferencia de prensa sobre la presentación de las conclusiones preliminares de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea (UE) en Paraguay Hotel Sheraton.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta un conjunto de propuestas dirigidas a ahorrar energía ante el encarecimiento y la escasez de combustible derivados del conflicto en Oriente Medio.

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Berlín.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, presenta los pronósticos macroeconómicos de primavera del Gobierno alemán, que auguró en las últimas previsiones aún un crecimiento del 1 % del PIB pero que ahora debe revisar sus cálculos debido al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado la tasa de inflación y las perspectivas de una mayor recuperación de la economía germana.

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Londres.- Se publican los datos de la inflación de Reino Unido correspondiente al mes de marzo.

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Manila.- Los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte (2016-2022), esperan «sin fuerzas» la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) que este miércoles determinará si acepta la impugnación planteada por la defensa, algo que podría «destrozar» las esperanzas de las miles de personas que, desde Manila, esperan que el juicio siga su curso.

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Ciudad Guatemala.- Guatemala entra en la recta final para la definición de su nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, una decisión que recae sobre el presidente, Bernardo Arévalo de León, y que se encuentra bajo la lupa de organizaciones civiles locales e internacionales.

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Bata (Guinea Ecuatorial).- En una de las jornadas más intensas del viaje, el papa se desplaza a Mongomo, donde celebra misa en la basílica de la Inmaculada Concepción y visita la escuela tecnológica papa Francisco. Y posteriormente el pontífice visitará la prisión de Bata por primera vez desde que es pontífice. También tendrá un momento de oración en el monumento conmemorativo de las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021 y un encuentro con jóvenes y familias.

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Naciones Unidas.- La economista costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés Macky Sall en sendos diálogos en Naciones Unidas para presentar sus candidaturas a la secretaría general de la organización, en sucesión de António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de año.

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Montevideo.- El director regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand, encabeza en Montevideo el encuentro ‘Diálogo sobre Migración Regional y Cooperación. El rol de Uruguay en la gobernanza migratoria’, en el que se analizarán los desafíos actuales de la migración en la región.

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Londres.- Los conductores del Metro de Londres secundan una huelga de 4 días en protesta por cambios laborales.

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Londres.- Un pequeño sindicato fundado por limpiadores latinoamericanos revoluciona la lucha laboral en el Reino Unido, donde se atreve a desafiar en la calle y los tribunales a gigantes como Amazon para mejorar las condiciones de los trabajadores más precarizados.

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Berlín.- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en el 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

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Berlín.- La necesidad de acelerar el desarrollo de las energías renovables frente a la crisis de los combustibles fósiles causada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial del petróleo, protagoniza el 17 Diálogo sobre el Clima de Petersberg, en el que participan el canciller alemán, Friedrich Merz, y la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

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Teotihuacán (México).- La zona arqueológica de Teotihuacán, unas de las más visitadas de México y ubicada a las afueras de la capital, reabre al público tras el tiroteo que dejó una turista canadiense fallecida y 13 heridos en medio de la inquietud por la inseguridad a menos de mes y medio del arranque del Mundial de Fútbol en el país norteamericano.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Lima.- Las numerosas irregularidades registradas en el desarrollo de las elecciones de Perú han alimentado las denuncias de fraude lanzadas sin pruebas sólidas por el ultraderechista Rafael López Aliaga, que habla de un millón de personas impedidas para votar, mesas ficticias y un sistema de escrutinio manipulado, sin que hasta el momento haya evidencias concretas y verificadas de ello.

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Tegucigalpa.- Honduras conmemora el Día de la Tierra sumida en una crisis ambiental, con 17.000 hectáreas afectadas por incendios, un clima cada vez más impredecible y el aumento de la violencia contra ambientalistas, con 111 asesinatos desde 2015, lo que sitúa al país entre los más peligrosos para el activismo.

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San José.- Costa Rica un país reconocido mundialmente por su riqueza natural y la protección del ambiente, enfrenta amenazas como la tala, la minería ilegal y la contaminación, denunciaron ambientalistas en el marco del Día de la Tierra que se celebra este 22 de abril.

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Nom Pen.- Los ministros de Exteriores y Defensa de China, Wang Yi y Dong Jun, respectivamente, visitan Camboya.

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Shenyang (China).- Un avión militar chino Y-20B procedente de Corea del Sur aterrizó este miércoles en Shenyang (noreste de China) transportando los restos de doce soldados chinos que combatieron en la Guerra de Corea (1950-53), junto con 146 objetos personales, informaron medios estatales.

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Varias ciudades.- India, Indonesia, Birmania, entre otros países de Asia, conmemoran el Día de la Tierra.

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San Salvador.- La Universidad de El Salvador -único centro de estudios superiores en el país centroamericano- cuenta con una estación experimental donde estudiantes realizan prácticas de las carreras afines a la agricultura y la ganadería, y lo producido en esta estación llega hasta la sede central de la universidad para ser comercializado a un bajo costo y favorecer a los empleados de este lugar.

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Quito.- El expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), reconocido por su liderazgo en políticas de descarbonización, cambio climático y derechos humanos, participa en la III edición de la Ekos Kumbre de Sostenibilidad, en Quito. Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.

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Manila.- Ciudadanos filipinos protestaron este miércoles frente a la embajada de Estados Unidos en Manila contra el papel de Estados Unidos e Israel en el conflicto en Oriente Medio contra Irán, ya que la tensión continuada ha provocado grandes subidas en los precios del combustible a nivel mundial.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en el evento inaugural del Girls’ Day a nivel nacional, en el que recibe a 20 alumnas de tres escuelas de Berlín.

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Nueva York (EE.UU.).- Rueda de prensa por el 90 aniversario de la empresa de alimentación hispana Goya Foods y su colaboración con la gira de Carlos Vives, ‘Tour al sol’. New York Hilton Midtown, 1335 6th ave, New York.

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Pamplona (España).- La Casa de Misericordia presenta el cartel anunciador de la próxima Feria del Toro 2026 de San Fermín. Plaza de toros, entrada por el patio de caballos.

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Barcelona (España).- La feria de moda nupcial Barcelona Bridal Fashion Week arranca cinco días de desfiles y de feria comercial Fira Montjuïc.

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Londres.- Alfombra roja del estreno europeo de ‘El Diablo se viste de prada 2’, que contará con la participación de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci.

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Cannes (Francia).- El compositor y productor francés Jean-Michel Jarre, pionero de la música electrónica, dijo este martes que la Inteligencia Artificial (IA) «generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana» del mismo modo que «la electricidad hizo posibles» dichos géneros en el pasado.

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Cannes (Francia).- El director español Pedro B. Abreu, nominado al Festival Internacional del Cine con IA de Cannes (WAIFF), cuenta sus inicios en la industria: «empecé jugando».

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Moscú.- Presentan en el Festival de Cine de Moscú la película española ‘Cowgirl’, que se estrenará en los cines de España a finales de mayo.

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Tokio.- Girar una manivela y escuchar el ‘gacha gacha’ está más de moda que nunca en las calles de Tokio tras el auge de las conocidas como ‘cápsulas sorpresa’, que han triplicado su valor en el mercado hasta alcanzar los 120.000 millones de yenes anuales (650 millones de euros) después de seis décadas de historia.

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Madrid.- Vania quería honrar el legado de su abuela, la primera librera de Oaxaca (México), y así inauguró en un barrio de Madrid hace solo unos meses Las indomables, una de las múltiples librerías gestionadas por migrantes latinoamericanos que han abierto recientemente en España, trayendo literatura y cultura a las ciudades del otro lado del Atlántico.

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Madrid.- Tribuna EFE-Casa de América con Leonardo Lomelí Vanegas, economista e historiador mexicano y actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Madrid.- La Fundación Vicente Ferrer cumple este jueves 30 años de presencia en España, país en el que se instaló formalmente para apoyar sus actividades en la India y en el que no intervino hasta las inundaciones de Valencia en 2024. «Ojalá no fuéramos necesarias las ONG», afirma su directora general, Luz Sanz.

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Madrid.- «Lo mejor» que le pudo haber pasado al emblemático dúo cubano Gente de Zona ha sido «llevar la música cubana como la llevó Celia Cruz por el mundo entero», además de defender sus ideales y ser «embajadores de la música tropical», según afirmaron en una entrevista con EFE en Madrid previa a su gira por España.

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cdp/rmgEFE

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