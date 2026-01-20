Miércoles 21 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Davos (Suiza).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este miércoles en la tercera jornada del Foro de Davos, la intervención más esperada de este año tras el incremento de la tensión entre EE.UU y Europa por las ansias del líder republicano de anexionar el territorio danés de Groenlandia.

Davos (Suiza).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el presidente de Polonia, Karol Nawrock, participan en un debate sobre las capacidades de Defensa de Europa de defenderse en el Foro Económico Mundial de Davos.

Davos (Suiza).- El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a participar en el Foro Económico Mundial de Davos, dónde hablará ante el plenario.

Davos (Suiza).- Oriente Medio está representado en la tercera jornada del Foro por el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafa; el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, y los ministros de Asuntos Exteriores de Siria, Asad al Shaibani , y de Omán, Sayid Bin Hamd Al Busaidi.

Davos (Suiza).- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente de Blackrock, Larry Fink, participan en una mesa redonda sobre los nuevos años 20. (Texto)

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota si elevar el acuerdo entre la UE y el Mercosur ante la justicia europea para comprobar si es compatible con los tratados comunitarios, lo cuál paralizaría su proceso de ratificación.

Estrasburgo.- La comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara decide sobre los próximos pasos en la ratificación del acuerdo entre la UE y EEUU para evitar una guerra comercial a la vista de la nueva escalada arancelaria desde Washington.

Nur Shams (Cisjordania).- Barrios fantasma, avenidas devastadas y familias rotas. Un año después de que Israel lanzara la operación ‘Muro de Hierro’, que provocó el mayor desplazamiento forzado -excluyendo Gaza- desde la Nakba (catástrofe, en árabe) de 1948, miles de refugiados palestinos al norte de Cisjordania ocupada siguen preguntándose si podrán volver a sus hogares.

Londres.- La oscarizada cineasta Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley y el joven actor Jacobi Jupe, de 12 años, reflexionan en una entrevista virtual con medios internacionales, entre ellos EFE, sobre su experiencia durante el rodaje de ‘Hamnet’, la preparación de sus personajes o su relación con William Shakespeare.

Roma.- Se abre en Roma la capilla ardiente del diseñador Valentino, fallecido el lunes a los 93 años y considerado el último gran emperador de la moda italiana.

París.- Segundo día del interrogatorio programado de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne por vídeoconferencia con el Gobierno de Rusia para debatir temas abordados durante su sesión de preguntas y respuestas con los rusos

Moscú.- El presidente de Palestina, Mahmud Abás, efectúa visita de dos días a Rusia para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Nueva Delhi.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, visita Nueva Delhi para inaugurar el Año Dual España-India (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- Se instala la Junta Directiva provisional del nuevo Parlamento de Honduras que asumirá el 25 de enero, dos días antes de la investidura del nuevo presidente del país, Nasry ‘Tito’ Asfura, líder del conservador Partido Nacional, electo en los comicios generales del pasado 30 de noviembre.

Quito.- Familiares de presos recluidos en las cárceles de Ecuador protestan contra el Gobierno por las muertes dentro de prisiones, muchas de ellas asociadas a brotes de tuberculosis en medio del hacinamiento.

Montevideo.- El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, Sergio Abreu, dialoga con la Agencia EFE sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la importancia que este tendrá para el bloque sudamericano, fundado durante el Gobierno en el que él ejerció como canciller.

