Miércoles 24 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 23 jun (EFE).-

Berlín.- Los líderes de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia se reúnen en Berlín para abordar el apoyo continuado a Ucrania y unas eventuales negociaciones con Rusia, así como la preparación de la cumbre de la OTAN en Ankara en julio próximo, para lo cual se suma por videoconferencia el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, días después de que el Pentágono dijera que quiere revisar su despliegue de tropas en Europa y volviera a subrayar su decepción con socios como España o Francia por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

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Londres.- Andy Burnham, principal favorito para sustituir a Keir Starmer al frente del Gobierno británico, participa por primera vez en la sesión semanal de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes tras ser elegido el pasado día 18 diputado por la circunscripción inglesa de Makerfield. Esta será también la primera sesión de control desde que Starmer anunció el lunes su dimisión.

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Ciudad de Panamá.- Sesión de clausura este miércoles de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebró esta semana en Panamá.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, da comienzo a las celebraciones por los 250 años de independencia del país con un mitin de última hora después de la suspensión de conciertos ante la polémica de unos festejos partidistas y cercanos al movimiento MAGA.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, acude al pleno de la Cámara Baja para exponerse durante una hora a preguntas al Gobierno tras el Consejo Europeo de la semana pasada.

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Atenas.- Los trabajadores en el sector restauración y turismo en Grecia participan en una huelga todo el día para exigir aumentos salariales, reforzar de los mecanismos estatales de control contra el trabajo no declarado y para cobrar todas las horas extra trabajadas.

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Moscú.- Al menos 50 millones de rusos apoyan la firma de un acuerdo de paz en Ucrania a menos de tres meses de las elecciones parlamentarias, según comentó a EFE Nikolái Ribakov, líder del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko.

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Tel Aviv.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declara este miércoles en el Tribunal del Distrito de Tel Aviv, en el que se prevé será su penúltimo testimonio en el juicio que enfrenta por cargos de corrupción y fraude.

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Lisboa.- Ceremonia oficial de presentación del contingente de Frontex en Portugal, que contará con la presencia del ministro de Administración Interna de Portugal, el ministro del Interior de España, el secretario general del Sistema de Seguridad Interna (SSI), el embajador de España, el director ejecutivo y el director de Operaciones de Frontex.

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Bruselas.- La presidenta de Navarra, María Chivite, presenta un dictamen en el Comité de Regiones de la UE sobre el sector del automóvil.

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Pekín- El primer ministro, Li Qiang, asiste este miércoles a la sesión plenaria inaugural del conocido como ‘Davos de Verano’, celebrado en la ciudad china de Dalian (este) y organizado por el Foro Económico Mundial, donde pronunciará un discurso, en un encuentro centrado en innovación, comercio, inteligencia artificial y transición energética.

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Tokio.- Se lleva a cabo la Junta de accionistas de SoftBank Group.

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Londres.- La Oficina Meteorológica del Reino Unido emite una alerta roja por calor extremo para el sur de Inglaterra.

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Varias ciudades (Pakistán).- Se fortalece la seguridad en el exterior de las mezquitas chiitas en Pakistán ante la celebración de la Ashura.

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Londres.- Subasta pública de la tela Nympheas de Claude Monet, que aspira a recaudar uno de los mayores precios obtenidos por una obra del francés (precio de salida: 30-40 millones de libras).

Ciudad del Vaticano.- Se presenta el proyecto de restauración de la Logia de Rafael, ubicada en el Palacio Apostólico del Vaticano, diseñada por Rafael y que representa uno de los ejemplos más refinados del lenguaje figurativo del siglo XVI.

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Tokio.- ‘Vivir por y para tu ídolo’ es la filosofía que siguen miles de japoneses que desde este miércoles se darán cita en el ‘Oshikatsu Expo’, una feria que pone en el centro a la figura del fan al tiempo que genera debate sobre el consumismo extremo.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Desaliñada, fiestera y caótica, ‘Supergirl’ regresa a la gran pantalla con una imagen alejada de la perfección y el optimismo tradicionalmente asociado a las superheroínas, aunque con una visión de la esperanza “más fuerte”, que “surge después de la pérdida y el duelo”, explicó en entrevista con EFE la directora Ana Nogueira.

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Ciudad de México.- México recibe este miércoles a República Checa en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, con el propósito de sumar tres puntos más en el Grupo A del Mundial 2026 y terminar por primera vez con paso perfecto en una fase de grupos del torneo. (Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- La marea de aficionados que inundó las calles de Ciudad de México el pasado 11 de junio dejó claro que el Mundial no solo beneficia a la FIFA, los hoteles de lujo o las aerolíneas, pues la llegada de miles de hinchas se convirtió en un impulso inesperado para el comercio popular, que vio aumentar sus ventas gracias a la justa mundialista.

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Sao Paulo (Brasil).- Los aficionados brasileños ven por televisión el partido Brasil-Escocia, tercer compromiso de la Canarinha en el Mundial de 2026.

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Calcuta (India).- Aficionados al fútbol en Calcuta celebran el cumpleaños del futbolista argentino Lionel Messi.

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