Migrantes optan por pedir refugio a México tras las drásticas medidas de Trump

Cientos de migrantes varados en el sur de México optaron por pedir refugio a este país, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar un programa que les permitía obtener asilo.

Muchos de ellos, procedentes de países latinoamericanos, ya habían programado o buscaban citas para solicitar asilo a través de la aplicación móvil CBP One, pero la plataforma fue deshabilitada ni bien Trump tomó el cargo el pasado lunes.

Renuentes a volver a sus lugares de origen, de donde se fueron huyendo de la pobreza, la violencia o persecuciones políticas, centenares empezaron a solicitar protección a México en la ciudad de Tapachula (Chiapas, frontera sur con Guatemala).

«No puedo regresar a mi país porque soy un perseguido político. Tengo problemas allá por la política y regresar a mi país es morir», dijo este miércoles a la AFP el venezolano Engelber Vázquez, de 42 años, en una larga fila frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Vázquez asegura que está en la mira de las autoridades venezolanas por participar el año pasado en protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, que la oposición y varios gobiernos consideran fraudulenta.

En la cola también estaba el hondureño Carlos Alfredo Maduro, de 34 años y quien llegó a México hace tres meses.

«CBP One se canceló y lo que vamos a hacer ahora es (…) solicitar refugio aquí, porque muchas personas como nosotros, migrantes, no queremos regresar a nuestro país. México me ha tendido la mano», señaló.

Con la misma convicción acudió a la Comar Luis (omitió su apellido), un cubano cuyo objetivo inicial era llegar a Estados Unidos, pero reconoce que México le ofrece mejores condiciones de vida que la isla caribeña.

«México es un gran país (…), aquí se puede vivir bien. Si existe la posibilidad, (el plan es) quedarnos en México», sostuvo.

Además de anular la CBP One, Trump anunció que deportará a millones de migrantes que residen sin papeles en Estados Unidos y ordenó reforzar la seguridad en la frontera con 1.500 militares.

El magnate republicano también resucitó «Quédate en México», un programa que obliga a los migrantes a esperar la resolución de sus procesos migratorios del otro lado de la línea limítrofe, de 3.100 km.

En tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de regularizar a migrantes extranjeros o repatriarlos si éstos dan su acuerdo.

México otorgó refugió a casi 23.000 extranjeros entre enero y noviembre de 2024, según cifras oficiales.

Este lunes, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció en un comunicado que la eliminación de la CPB One es una medida «irresponsable» que deja a los migrantes expuestos a «mayores peligros» en una ruta donde la «violencia es extrema».

