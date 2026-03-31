Migrantes recrean un viacrucis para visibilizar la crisis migratoria en el sur de México

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Tapachula (México), 30 mar (EFE).- Personas migrantes deportadas de Estados Unidos, activistas y religiosos realizaron este lunes el ‘Viacrucis migrante’, donde escenificaron la Pasión de Cristo para visibilizar el fenómeno migratorio en el sur de México.

Los manifestantes protestaron contra las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, por las que fueron deportaron a Tapachula (Chiapas), donde quemaron una piñata para expresar su malestar y la incertidumbre que enfrentan.

El sacerdote Heyman Vázquez Medina, párroco de San Andrés Apóstol en Hidalgo, dijo que acompañar a los migrantes en su camino es un «viacrucis» de mucho sufrimiento.

«De parte del gobierno sigue siendo lo mismo, no hay un interés en el buen trato a los migrantes. Cuando hay oportunidad de robarles, cuando hay oportunidad de extorsionarlos los extorsionan, no hay ninguna preocupación de las autoridades y de la población civil, lamentablemente se aprovechan de los migrantes», expuso.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), afirmó que ningún migrante busca quedarse en Tapachula, donde hay decenas de miles de extranjeros «varados», al tiempo que denunció la omisión de las autoridades encargadas de atenderlos.

«Hoy vamos a decirle al pueblo tapachulteco que ningún migrante quiere quedarse en Tapachula, ellos pueden seguir odiando, pero hoy los migrantes que pongan a trabajar a la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), a las dependencias para tal efecto», señaló.

El cubano Orlando Guillen Moro, quien fue deportado de Estados Unidos, denunció que llegó a Tapachula, separado de su familia por las políticas de Trump, enviándolo a un tercer país, donde se consideran «atrapados» y enfrentan situaciones adversas como odio y discriminación.

«Significa pasar por lo que pasó nuestro señor, Jesucristo, estamos pasando por lo mismo como migrantes y necesitamos ayuda de dios, le pedimos a la señora presidenta que se ponga en nuestro lugar, hemos perdido dinero, familia, trabajo y toda una vida en mi caso 35 años y necesitamos una luz que nos lleve a sentirnos como personas», expresó.

Raul, otro migrante cubano, insistió en que participó en este ‘Viacrucis migrante’ para que las autoridades mexicanas hagan conciencia y puedan obtener papeles para permanecer en esta zona del sur de México.

«Vamos a caminar y que nos den la posibilidad de quedarnos en este país y tener un trabajo, estamos realmente en la cruz, presos, supuestamente estamos libres, no hay atención de ningún tipo», dijo.

En su caminar, algunos migrantes haitianos que se encuentran varados, también pidieron que se les ayude con mayores empleos y mejoren los salarios que están «demasiado bajos» en Tapachula. EFE

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