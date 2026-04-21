Milán baja un 0,63 % por la incertidumbre sobre las negociaciones entre EE.UU. e Irán

2 minutos

Roma, 21 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,63 %, hasta los 47.903,29 puntos, por el escepticismo sobre las negociaciones en Pakistán tras conocerse la ausencia de una delegación de Teherán en la nueva ronda de negociaciones.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 0,60 % hasta los 50.409,90 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 597 millones de acciones por un valor de 5.511 millones de euros (6.474 millones de dólares).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, acusó la falta de avances diplomáticos en Islamabad, donde se espera que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, retome el diálogo.

El nerviosismo de los inversores se ha disparado ante la proximidad del vencimiento del alto el fuego este miércoles y la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz, vital para el suministro energético global.

Los títulos con pérdidasen Milán fueron liderados por el grupo de defensa Leonardo, que cayó un 4,87 %, seguido de la compañía de juegos y apuestas Lottomatica Group (-3,51 %), la constructora naval Fincantieri (-2,90 %), la firma de servicios petrolíferos Saipem (-1,90 %) y la distribuidora de gas Italgas (-1,76 %).

Los beneficios estuvieron encabezados por el fabricante de tubos de acero para la industria energética Tenaris, que subió un 1,73 %, seguido de la plataforma de pagos electrónicos Nexi (1,33 %), la aseguradora Generali (1,12 %), la tecnológica STMicroelectronics (0,87 %) y el grupo de gestión de activos Azimut (0,78 %). EFE

mla/sam/psh