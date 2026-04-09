Milán gana un 0,50 % por el alto el fuego en Irán

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Roma, 9 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,50 %, hasta situarse en los 47.327,99 puntos, en el segundo día de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share ganó un 0,44 %, hasta los 49.728,31 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 543 millones de acciones por un valor de 3.021 millones de euros (unos 3.536 millones de dólares al cambio).

Los inversores de Milán mantuvieron el optimismo ante el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán a pesar de sus debilidades y los bombardeos israelíes en el Líbano.

Entre los valores ganadores, destacaron la petrolera Eni (3,96 %), el gigante de la defensa Leonardo (3,14 %), la fabricante de tubos de acero para hidrocarburos Tenaris (2,60 %), la red eléctrica Terna (2,49 %) y el sistema de cobros Nexi (2,46 %), entre otros.

Por el contrario, perdieron la farmacéutica Recordati (- ,97 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (-1,39 %), Banca Mediolanum (-1,08 %), la cementera Buzzi (-1,06 %) y Ferrari (-0,73 %). EFE

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