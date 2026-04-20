Milán retrocede un 1,36 % por las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán

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Roma, 20 abr (EFE).- La Bolsa de Milán ha cerrado este lunes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB ha retrocedido un 1,36 %, hasta situarse en los 48.207,02 puntos, por las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán y su repercusión en el mercado energético global.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,35 %, hasta los 50.713,84 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 462 millones de acciones por un valor de 3.975 millones de euros (4.631 millones de dólares al cambio).

Los inversores han empezado la semana con ventas ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y después de que el presidente del primero, Donald Trump, haya considerado improbable la apertura del estrecho de Ormuz.

Entre los números rojos quedaron los juegos de azar Lottomatica (-4,72 %), los bancos Unicredit (-3,00 %) e Intesa Sanpaolo (-2,09 %), la cementera Buzzi (-2,90 %), los astilleros Fincantieri (-2,32 %) o la fabricante de coches de lujo Ferrari (-1,75 %), entre otros.

Por otro lado, entre los beneficios destacó el sector de los hidrocarburos, atentos a la situación en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, estratégico para el mercado del petroleo.

La siderúrgica para esta industria, Tenaris, escaló un 3,93 %, mientras las petroleras Saipem y Eni subían un 3,18 % y un 2,50 %, respectivamente. También ganaron las gasistas del selectivo: Snam (1,53 %) e Italgas (1,35 %). EFE

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