Milei designa al general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa de Argentina

1 minuto

Buenos Aires, 22 nov (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, anunció este sábado la designación del teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, como nuevo ministro de Defensa, cargo que asumirá el próximo 10 de diciembre cuando el actual ministro, Luis Petri, deje de estar al frente de la cartera para asumir como diputado en el Parlamento.

La Oficina del Presidente informó este sábado de a designación de Presti en un comunicado, en el que destacó que, por primera vez desde el retorno de la democracia, en 1983, un militar de la máxima graduación estará al frente del Ministerio de Defensa, una decisión que el Gobierno argentino interpreta como el inicio de “una tradición” destinada a revertir lo que denomina “la demonización” de las Fuerzas Armadas.

El comunicado subrayó que la llegada de Presti apunta a profundizar «la profesionalización, modernización y despolitización» del ámbito castrense, en línea con la estrategia de seguridad y defensa impulsada por el Ejecutivo desde 2023.

Petri, por su parte, destacó públicamente el nombramiento como futuro ministro de Defensa, al felicitarlo y agradecerle por su labor previa como jefe del Ejército, en un mensaje en la red social X.

En su mensaje, afirmó que conoce de primera mano su “capacidad, compromiso y lealtad a la patria” y expresó confianza en que tendrá “una destacada y exitosa gestión”. EFE

