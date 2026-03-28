Milei sobre fallo en juicio por YPF en EEUU: «Nos sacamos de encima la espada de Damocles»

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Buenos Aires, 27 mar (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que el país se quitó «de encima la espada de Damocles» al recibir un fallo favorable de la Justicia de Estados Unidos en el juicio por la expropiación de YPF y responsabilizó al Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el litigio.

«Es un día de festejo para los argentinos de bien, porque hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas», aseguró el mandatario este viernes durante un mensaje grabado emitido por cadena nacional y culpó a «la arrogancia populista» por haber puesto a Argentina ante un proceso judicial, en referencia a la decisión de Gobierno de la expresidenta de expropiar la petrolera en 2012.

«Nos unieron en una aventura suicida que nos podría haber costado mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido», añadió el presidente.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de revocar la sentencia que obligaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares en el caso YPF fue considerada por Milei como una victoria de su Gobierno.

«El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner (Fernández), luego el juicio se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023). Ahora, la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible», expresó.

Destacó también que gracias a la sentencia Argentina es ahora una Nación «más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional».

En el mensaje, de aproximadamente ocho minutos, el presidente se encontraba acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -quien en los últimos días estuvo en el ojo del huracán tras ser denunciado por inconsistencias entre su patrimonio y lo que figura en su declaración jurada como funcionario público -; el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller, Pablo Quirno.

En la tarde de este viernes, Milei había celebrado el fallo y lo había calificado como «el mayor logro jurídico de la historia nacional».

Fernández, en tanto, consideró en una publicación de X que la sentencia demostró que la expropiación de YPF fue realizada «conforme a derecho».

En 2015 la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda millonaria contra el Estado argentino, tras adquirir los derechos de litigio, alegando que éste debió lanzar en 2012 una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a la empresa Repsol, entonces dueña de parte de YPF.

El fallo condenatorio de 2023 fue apelado por Argentina y en junio de 2025 se ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano y hoy obtuvo una respuesta. EFE

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