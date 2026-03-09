Milei viaja esta semana a España para volver a participar en el Madrid Economic Forum

Buenos Aires, 9 mar (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, viajará esta semana a España para participar en una nueva edición del Madrid Economic Forum, una reunión de economistas y figuras políticas conservadoras convocada para el sábado 14 de marzo, y a la cual ya asistió el año pasado.

«Nos vemos en el MEF», anunció este lunes Milei en su cuenta de X en referencia al encuentro que se celebrará en la capital española, poco después de que el perfil oficial del evento en la misma red social comunicara que el mandatario argentino cerrará el evento.

En esta edición del foro, Milei compartirá escenario en el Palacio Vistalegre con figuras conservadoras como Vito Quiles y los economistas Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle, entre otros.

Organizado por las firmas andorranas Racks Labs y Abast Global, el evento ofrecerá conferencias sobre «el emprendimiento, la batalla cultural, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial», según explica en su web oficial.

Milei ya participó en junio pasado, y en el discurso de cierre criticó con dureza al socialismo, mientras el público insultaba al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

«Quiero que sepan que frente a los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado», expresó en aquella ocasión Milei, que instó al público a no quedarse callado frente a la «corrupción».

El presidente argentino llegará a Madrid tras una gira internacional que comenzó este sábado en Estados Unidos con su participación en la cumbre ‘Escudo de las Américas’ convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y que continuará el martes en el ‘Argentina Week’, un encuentro con inversores en Nueva York.

Además, el miércoles participará en la asunción de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile.

Consultadas por EFE, fuentes de la Presidencia argentina no brindaron información sobre la agenda del mandatario argentino en España ni sobre la duración de su viaje. EFE

