Milei visita portaaviones estadounidense Nimitz durante ejercicio conjunto en Argentina

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Buenos Aires, 30 abr (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, visitó este jueves el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, de la Marina de Estados Unidos, en el marco de un ejercicio militar conjunto entre ambos países que tuvo lugar esta semana en aguas argentinas.

El presidente visitó el gigantesco buque acompañado por su canciller, Pablo Quirno; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; su ministro de Defensa, Luis Petri; y su ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Durante su visita, Milei se fotografió en el navío acompañado además por miembros de la cúpula militar argentina y por el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas.

«El mandatario aterrizó en la cubierta del buque USS Nimitz desde un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave que opera como transporte desde y hacia la cubierta del portaaviones, en el marco de los ejercicios binacionales que se desarrollan en el Atlántico Sur con el objetivo de fortalecer el adiestramiento combinado, lo que contribuye, a su vez, a afianzar los lazos y la confianza mutua entre ambas armadas», expresó la Presidencia argentina en un comunicado.

La visita se dio en el quinto día de los ejercicios navales ‘Passex 2026’ y tuvo lugar frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata.

Según explicó Presidencia, durante la visita se realizó además una demostración aérea de aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk.

Durante esta semana, en la que Argentina recibió también la visita del jefe del Comando de Operaciones Especial Sur, Mark A. Schafer, seis barcos del país suramericano, sumados a aviones y helicópteros realizaron maniobras junto al Nimitz, el más antiguo de los portaaviones de clase homónima que será dado de baja el año próximo.

Milei autorizó este mes el ingreso a aguas argentinas del Nimitz a través de un decreto de necesidad y urgencia para eludir complicaciones en el Congreso nacional, sobre el que recae la aprobación de todo ingreso de tropas extranjeras al país.

Los ejercicios militares conjuntos de esta semana se enmarcan en la gira ‘Mares del Sur 2026’ de la Marina estadounidense, que ha incluido también a países como México y Chile, mientras que en las próximas semanas contará con la participación de otros ejércitos de la región.

El estrecho vínculo geopolítico entre Milei y su homólogo estadounidense, Donald Trump, también tiene su expresión en el sector de la defensa, con la incorporación por parte de Argentina de equipamiento militar de fabricación estadounidense, incluidos 24 aviones F-16, comprados a Dinamarca, su último propietario, en coordinación con Washington. EFE

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