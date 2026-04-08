Miles de fotos de mujeres difundidas sin su consentimiento en Telegram, según una ONG

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Decenas de miles de imágenes y videos de mujeres, a veces desnudas, compartidas sin su consentimiento, circularon entre grupos y canales de Telegram en Italia y España, reveló el miércoles la oenegé AI Forensics, denunciando la responsabilidad de la plataforma.

La organización afirma en un estudio haber identificado cerca de 25.000 usuarios activos en grupos y canales dedicados a compartir fotos y videos de mujeres desnudas, a menudo a cambio de dinero.

En total, circularon más de 80.000 archivos de fotos, vídeos y audios, algunos generados con inteligencia artificial, en los 16 canales de Telegram analizados durante seis semanas. Estos contenidos eran «principalmente de carácter sexualmente explícito», precisó AI Forensics a AFP. Algunos incluían imágenes de adolescentes.

Los autores del estudio también detectaron en estos grupos otras prácticas, como el «doxeo» –publicación de datos personales– o campañas coordinadas de acoso. Algunos miembros lanzaron mensajes de incitación a violaciones o mencionaron imágenes de pornografía infantil.

Gran cantidad de archivos en circulación procedían de otras plataformas, como TikTok, Instagram o Snapchat.

«Telegram se utiliza a menudo como una plataforma central de redistribución, donde el contenido extraído, filtrado o capturado en otras plataformas se agrega, se archiva y vuelve a ponerse en circulación», señalan los autores.

La oenegé alerta del papel de la plataforma en la persistencia de estos grupos.

«Durante el periodo de observación, varios grupos fueron cerrados por Telegram para reabrir unas horas más tarde con los mismos nombres, lo que sugiere que los mecanismos de moderación de Telegram son insuficientes», indica el informe.

«Telegram combina sólidas funciones de confidencialidad –como la mensajería cifrada de extremo a extremo y las cuentas pseudónimas– con capacidades de difusión a gran escala», insisten los autores, que consideran que esto favorece comportamientos abusivos.

La oenegé recomienda incluir a Telegram en la lista de «las plataformas en línea de muy gran tamaño» que propone la Ley de Servicios Digitales europea, lo que reforzaría el control.

En respuesta, Telegram aseguró a AFP que «sus sistemas de moderación son más eficaces para prevenir la difusión masiva de contenidos dañinos que los de las plataformas en línea de muy gran tamaño».

La empresa afirma también que prohíbe «compartir contenido íntimo no consentido, incluidos los deepfakes pornográficos», y añade que «la moderación de la pornografía deepfake es compleja en el conjunto de las plataformas».

El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue imputado en 2024 por la justicia francesa por no actuar contra la difusión de contenidos criminales, como imágenes de abusos sexuales a menores.

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