Miles de kosovares protestan contra la condena del expresidente Thaci

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Varios miles de personas se manifestaron el viernes en Pristina contra la condena a 25 años de prisión del expresidente Hashim Thaçi por crímenes de guerra, dictada por un tribunal especial de La Haya.

Fue una de las mayores manifestaciones celebradas en Kosovo desde la lectura del veredicto el miércoles ante las Salas Especializadas para Kosovo, con sede en La Haya (Países Bajos).

Thaçi, antiguo dirigente político del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), y otros tres acusados fueron declarados culpables de crímenes cometidos por esta guerrilla durante la guerra contra las fuerzas serbias y justo después de este conflicto, en 1998 y 1999.

Los jueces internacionales declararon a Thaçi culpable, entre otros delitos, de «detenciones ilegales, tortura, asesinatos y trato cruel» cometidos por combatientes del UCK durante el conflicto.

El veredicto provocó indignación y estupor en Kosovo, donde Thaçi y las demás figuras de la guerrilla kosovar siguen siendo considerados héroes de una guerra despiadada que dejó unos 13.000 muertos.

ih/al/mr/pc/erl