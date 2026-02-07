Miles de motociclistas inician en Guatemala la tradicional Caravana del Zorro

Ciudad de Guatemala, 7 feb (EFE).- Bajo un ambiente de devoción y entusiasmo, miles de motociclistas iniciaron este sábado la tradicional Caravana del Zorro, un peregrinaje que este 2026 conmemora 65 años de historia recorriendo los 222 kilómetros que separan la capital guatemalteca de la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas.

La Plaza de la Constitución, en el centro de la Ciudad de Guatemala, fue el punto de partida donde Eddy Villadeleón, conocido como el «Zorro Mayor», dio el banderazo de salida e instó a los participantes a conducir con precaución y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

El evento, declarado Patrimonio Intangible de la Nación en 2011, espera movilizar a unos 80.000 motoristas hacia el departamento (provincia) de Chiquimula (este), en una travesía que fusiona la pasión por las dos ruedas con la solidaridad y la fe religiosa.

Para muchos, el viaje es una tradición familiar, como es el caso de Eddie Hernández, quien viajó 112 kilómetros desde su pueblo, en la provincia de Santa Rosa, junto a su esposa y sus dos hijas, de dos años y cuatro meses de edad.

«De niño siempre lo quise hacer, pero siempre me detenían. Hoy que ya me mando solo, pues lo hago con mi pareja y mis hijas», relató Hernández a EFE.

La participación femenina también destaca en esta edición, como Elizabeth Gómez, quien conduce su propia motocicleta por tercer año consecutivo.

«Siempre he sido fanática de las motos (…). El primer año fue cansado, el segundo ya con más actitud y el tercero espero que también», comentó Gómez, quien viaja acompañada de su hija y su yerno.

La caravana trasciende fronteras y atrae a peregrinos internacionales como el mexicano «Dragón Rojo», quien junto a dos compañeros viajó desde Michoacán (México) por devoción y para realizar labores sociales.

«Ya es el quinto año que venimos. Venimos a tres cosas, a la peregrinación, a visitar al Señor de Esquipulas y también a traer ropa para los niños de Zacapa (en el trayecto)», explicó el motorista.

Para garantizar la seguridad, la Policía Nacional Civil (PNC) implementó el Plan de Seguridad Vial 2026, con operativos y puestos de control a lo largo de la ruta para reducir la siniestralidad en este masivo desplazamiento.

La Caravana del Zorro es una peregrinación motorizada iniciada por Rubén Villadeleón en 1961 junto a seis amigos. La tradición rinde homenaje al Cristo Negro de Esquipulas y se ha consolidado como una de las mayores romerías en motocicleta de Latinoamérica. EFE

