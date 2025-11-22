Miles de personas piden en Marsella «menos criminalidad» tras asesinato «intimidatorio»

Marsella (Francia), 22 nov (EFE).- Más de seis mil personas pidieron este sábado «más igualdad y menos criminalidad» en la concentración celebrada en este sábado en Marsella en homenaje a Mehdi Kessaci, un joven de 20 años asesinado el día 13 por las mafias del narcotráfico para, según las primeras pistas, «intimidar» a su hermano Amine, un conocido activista antinarcos.

Rodeado de agentes de la unidad de élite de la Policía Nacional de Francia, el hermano de Mehdi Kessaci, Amine, apareció media hora después del comienzo oficial de la concentración a las 15.00 horas locales junto a su familia, incluida su madre, quien vestía una camiseta blanca con la foto de su hijo asesinado.

La multitud -más de seis mil personas, según las autoridades- los aplaudió largamente, coreando «Justicia para Mehdi» antes de guardar un minuto de silencio.

«Mehdi, Mehdi, Mehdi, hermano mío, estoy desconsolado. Exijo justicia para Mehdi, para Brahim (otro hermano Kessaci asesinado en 2020 por narcotraficantes). La paz debe volver a los barrios. Mi hermano murió por nada. No me silenciarán. Llevamos años dando la voz de alarma porque sabemos que el silencio mata. Necesitamos policía y seguridad. Necesitamos justicia social. El narcotráfico controla, el narcotráfico corrompe, el narcotráfico mata», dijo Amine en un sentido discurso grabado.

También visiblemente afectada, la madre de los tres hermanos Kessaci pronunció unas palabras: «Tengo el corazón roto, estoy inconsolable, ninguna madre puede soportar ver al hijo que llevó en su vientre convertido en un cadáver (…) Esto tiene que parar», dijo.

La mujer también tuvo palabras para otras madres que han perdido a sus hijos por el narcotráfico y pidió al gobierno que «comprenda plenamente la gravedad de esta situación».

Y en un mensaje a los capos de las mafias del narcotráfico, declaró: «Nunca mataréis el amor que tengo por mis hijos».

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël-Braunt Pivet; el alcalde de Marsella, Benoît Payan; el presidente de la región, Renaud Muselier, y la presidenta del departamento, Martine Vassal, permanecieron junto a la familia, solemnes y en silencio.

«Nos quieren aterrorizar, pero no lo van a conseguir, vamos a aguantar», había afirmado el alcalde de Marsella a su llegada puntual a la concentración antes de fundirse en un abrazo con el padre de Mehdi, Ahmed, de origen argelino.

Con los lemas «Por la vida, por el Mahdi, por la República, por Marsella, marchamos» y «Justicia para Mehdi», miles de manifestantes -muchos vestidos de blanco y con flores del mismo color- y numerosos cargos políticos se dieron cita en la rotonda de Claudie d’Arcy, situada en el distrito cuarto de Marsella donde el joven fue acribillado a balazos por dos hombres en moto.

El joven era el hermano menor de Amine Kessaci, considerado como una de las principales voces de la sociedad civil contra los narcos al haber denunciado públicamente su desmesurado poder e involucrarse en la lucha precisamente por la muerte en 2020 de su hermano mayor.

El asesinato, sucedido a plena luz del día en un barrio alejado de las zonas más conflictivas de la segunda ciudad de Francia, ha supuesto un punto de inflexión en el combate contra la violencia asociada al narcotráfico.

El Gobierno francés considera que este tipo de crimen, con el objetivo de alcanzar a un familiar cercano de la persona a la que realmente se quiere atacar, se trata de «una nueva forma de intimidación» que cruza «una línea roja» y supone «una afrenta directa» al Estado francés, al adoptar métodos terroristas.

De hecho, Mehdi Kessaci no estaba políticamente comprometido como su hermano Amine, quien fue candidato a diputado nacional en 2024 por Los Ecologistas, y actualmente preparaba unas oposiciones para ser policía.

Tras haber comparado el narcotráfico al terrorismo en varias ocasiones, el Ejecutivo del primer ministro francés, Sébastian Lecornu, prevé acelerar el despliegue de la ley contra la droga aprobada a mediados de este año y que prevé, entre otros puntos, la creación de una Fiscalía contra el narcotráfico -inspirada en la antiterrorista- que, en principio, estará operativa en 2026. EFE

