Miles de personas rinden homenaje en Francia al hermano asesinado de un activista antinarco

Miles de personas rindieron este sábado en Marsella un último homenaje a Mehdi Kessaci, el hermano de un activista antinarco recientemente asesinado, en medio de la creciente violencia relacionada con el tráfico de drogas.

«Esto tiene que parar», dijo Ouassila Benhamdi, la madre de Mehdi Kessaci, asesinado el 13 de noviembre. Otros de sus hijos, Brahim, ya fue asesinado hace cinco años en un «narcocrimen» .

«Mi corazón está desgarrado. Estoy inconsolable. Ninguna madre quiere ver morir a sus hijos antes que a ella», lanzó la mujer, vestida completamente de blanco, ante más de 6.200 personas reunidas para rendir homenaje a Mehdi, de 20 años, asesinado por dos hombres en moto.

La madre estaba acompañada de otro de sus hijos, Amine, un conocido activista antinarco de 22 años.

«Pido justicia para Mehdi. Pido justicia para Brahim, mi otro hermano asesinado. Pido justicia para todas las víctimas. Pido seguridad para mi familia», lanzó Amine.

En diciembre de 2020, el cuerpo de Brahim fue encontrado calcinado en un coche.

Amine Kessaci es un conocido activista que lucha contra los narcocrímenes en la ciudad portuaria francesa.

El asesinato de su hermano Mehdi se ha interpretado como una advertencia sobre su activismo.

Desde enero, una quincena de personas han perdido la vida en crímenes vinculados con el tráfico de drogas en la ciudad de Marsella, según un recuento de AFP.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó esta semana a su gobierno a «amplificar» el combate contra el narcotráfico y abogó por inspirarse de la lucha «contra el terrorismo».

