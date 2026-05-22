Miles de trabajadores toman La Paz en masiva protesta contra el gobierno de Bolivia

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Miles de trabajadores marchan este viernes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, arrinconado por una ola de protestas pese a sus anuncios de que escuchará los reclamos sociales, constató la AFP.

«¡Que renuncie, carajo!», grita la muchedumbre de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que paralizan las calles de La Paz, sede de gobierno aislada desde hace tres semanas por bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Con apenas seis meses en el poder, Paz encara la peor crisis económica del país andino desde la década de 1980, con una inflación de 14% interanual registrada en abril.

«Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche», dice en la marcha Melina Apaza, de 50 años, de la región minera de Oruro (sur).

Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondean banderas indígenas, avanzan entre el ruido de petardos hacia el centro de la ciudad.

Los accesos a la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, están resguardado con rejas y vigilados por cientos de policías antimotines.

Muchos negocios cerraron sus puertas y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.

En medio de la convulsión social, el gobierno anunció esta semana que reorganizaría su gabinete con funcionarios con «capacidad de escucha». En su primer cambio, nombró a un nuevo ministro de Trabajo.

Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía se radicalizaron con el pasar de los días.

Ahora los manifestantes piden la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Medio centenar de bloqueos se registran en las vías del país este viernes, según datos oficiales. El gobierno reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar de emergencia a centros médicos.

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