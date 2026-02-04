Miles en Venezuela exigen la liberación de Maduro un mes después de su captura por EEUU

Miles de partidarios de Nicolás Maduro se movilizaron el martes en Caracas para exigir la liberación del depuesto mandatario venezolano, derrocado en una incursión militar de Estados Unidos hace exactamente un mes.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la operación del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.

«¡Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás!», gritaron manifestantes en la capital venezolana.

– Venezuela «no es estadounidense» –

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez, ha movilizado a su militancia desde la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que ahora responden en un juicio por narcotráfico en Nueva York.

«Este pueblo no es estadounidense», expresó el hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’. «Hemos conquistado una profunda conciencia antimperialista».

Más temprano, una concentración de estudiantes universitarios y familiares de presos políticos pidieron celeridad en la aprobación de una ley de amnistía anunciada por Rodríguez.

El proyecto de ley por ahora no llegó al Parlamento, que sesionó sobre otros temas el martes.

La presidenta dijo más tarde que está «trabajando intensamente con la ley de amnistía» antes de consignar el proyecto al Parlamento.

La concentración en la Universidad Central de Venezuela (UCV) reunió a unas 500 personas y reactiva una movilización silenciada.

Cualquier protesta contra el gobierno era de hecho una rareza en el país, después de la represión de las manifestaciones contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024, que llevaron a más de 2.000 personas a prisión bajo cargos de «terrorismo».

«¡La libertad está en la calle y no la para nadie!», gritaban los manifestantes. «¡La gente se pregunta qué es lo que se ve, son los estudiantes en la calle otra vez!», coreaban.

– «Momento histórico –

La presidenta interina Rodríguez mantiene al chavismo en el poder, aunque condicionado por Washington.

Es una «estabilidad tutelada», evaluó Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Metropolitana.

Venezuela cedió a Estados Unidos control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, además de promover una reforma a la ley de hidrocarburos que flexibiliza los controles y abre la puerta a la inversión privada.

También prepara una nueva ley de minería, según anunció Rodríguez este martes sin ofrecer detalles.

Washington y Caracas avanzan además en la reanudación de las relaciones bilaterales, rotas por Maduro en 2019.

Rodríguez recibió el lunes a la embajadora Laura Dogu, que encabezará como encargada de negocios la misión diplomática en Caracas. El excanciller Félix Plasencia hará lo propio en Washington.

«Queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática», afirmó Dogu en un video publicado por la embajada.

Insistió igualmente en las fases planteadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre Venezuela, que terminan en una transición con elecciones.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, condenó otra vez el martes la «operación militar inédita y desproporcionada». «Fue inédita nuestra respuesta», apuntó. «Respondimos con los medios y fuerzas disponibles».

La Fuerza Armada juró lealtad y subordinación a Rodríguez.

– «No nos van a vencer» –

La marcha del chavismo llegó cerca del palacio presidencial de Miraflores. Cantantes afines animaron desde una tarima.

Canciones de campaña sonaban en enormes bocinas de camiones que escoltaban al grupo.

Seguidores desplegaron una gran tela con la imagen impresa de Maduro y Flores.

«Nos sentimos confusos, nos sentimos tristes, rabiosos», expresó José Perdomo, un empleado público de 58 años. «La esperanza sigue en la calle luchando y más temprano que tarde tendrán que soltar a nuestro presidente».

En la sesión parlamentaria, la diputada oficialista Tania Díaz tomó la palabra para expresar la condena del PSUV al «secuestro» de Maduro y Flores, que es legisladora.

La agenda del Parlamento, controlado por el chavismo, incluyó un primer debate para una ley de la Cruz Roja, la designación de un embajador y un acuerdo sobre un prócer de la Independencia. No se mencionó la amnistía prometida y a los legisladores opositores se les impidió exponer el tema.

El diputado Tomás Guanipa exigió «celeridad», al tiempo que su compañero Stalin González dijo a la AFP que estima un primer debate para el jueves. «Espero que la amnistía abra la puerta para la reconciliación, la convivencia, la paz, la democracia», señaló.

